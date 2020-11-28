В пятницу, 27 ноября, состоялся новый выпуск шоу "Холостячка". Проект покинул Андрей Шатырко. На следующий день он презентовал клип, который посвятил Ксении Мишиной.

Андрей Шатырко, теперь уже бывший участник проекта "Холостячка", опубликовал видео на своей странице в ютубе. Он эмоционально отреагировал на решение Ксении Мишиной и решил чувства выплеснуть в творчество.

Читайте подробнее Холостячка 6 выпуск: знакомство мужчин с сыном Ксении и ее пылкие поцелуи с Андреем

Влюбился, вложил душу и потерял себя. Трек и клип "Плач" вместо интервью и длинных постов. Ксения Мишина, спасибо тебе за все. Ты навсегда изменила мою жизнь,

– прокомментировал свое участие в проекте Андрей Шатырко.

В клипе блогер и певец продемонстрировал эмоции от возвращения домой после тяжелого выхода из шоу. Там он показывает свои чувства: злость, разочарование, гнев и волнение. В ролике Андрей бросает ноутбук, на котором просматривал кадры из шоу, на пол, разбрасывает фото, разбивает гитару. В конце видео появляется девушка, похожая на Ксению Мишину.

"Я душу вложил в проект Холостячка, поэтому душу мою не трогайте. Я открылся Ксении со своей стороны искреннего романтика. В этом есть я. Но стоит не забывать также о моей мужской, сильной стороне, которую я просто не раскрыл на реалити. Я полностью прожил этот проект", – признался Андрей Шатырко.

Напомним, в 6 выпуске "Холостячки" Ксения Мишина попрощалась с Андреем. Она откровенно рассказала ему, что между ними только дружба, которая не может перерасти в нечто большее. Поэтому не хочет держать парня на проекте и давать надежду. Кто еще выбыл из шоу – читайте по ссылке.

Смотреть видео Андрей Шатырко – Плач онлайн: