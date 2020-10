Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой прибыли в Лондон с двухдневным официальным визитом. Супруги встретилось с представителями британской монархии – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Известно, что визит Владимира и Елены Зеленских будет длится 7-8 октября, в рамках которого они встретятся с королевской четой герцогов Кембриджских, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Президент Украины в Лондоне планирует провести встречи с властями и подписать договор о свободной торговле между Украиной и Великобританией после Brexit, сообщает 24 канал.

Аудиенция Зеленских состоялась в Букингемском дворце. Там герцоги Кембриджские встретились с украинским президентом и его супругой. Об этом стало известно на твиттер-странице представителей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

На встречу Кейт Миддлтон надела очаровательное голубое платье длиной по колена с поясом, который подчеркивал талию. Елена Зеленская в свою очередь надела наряд молочного цвета.

Официальная встреча герцогов Кембриджских и супругов Зеленских / Twitter / @The Duke and Duchess of Cambridge