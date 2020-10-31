В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире будут праздновать Хэллоуин. В Украине этот праздник только приобретает популярность. Кстати, традиция праздновать Хэллоуин возникла более 2 тысяч лет назад!

Хэллоуин считают самым страшным праздником осени, поэтому и лакомства должны быть соответствующими. Редакция 24 канала подготовила вкусные и креативные угощения.

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Яблоки в карамели

Это довольно простой и быстрый рецепт, а главное – он очень понравится не только детям, но и взрослым.

Ингредиенты:

яблоки;

вода 2-3 столовые ложки;

200 граммов сахара;

палочки;

конфеты, шоколад для украшения.

Способ приготовления

Растапливаем сахар в кастрюле, периодически помешивая деревянной лопаткой. Когда сахар растаял, снимаем с огня и добавляем воду. Перемешиваем до однородной консистенции (при необходимости можно снова поставить на огонь).

Яблоки моем, сушим и вставляем деревянные палочки. Каждое яблоко опускаем в карамель и украшаем.



Яблоки в карамели для праздничного стола / Фото ivona.bigmir.net

Метла ведьмы

Это блюдо готовится очень быстро, а главное – ингредиенты можно выбирать как сладкие, так и соленые.

Ингредиенты для соленой метлы:

твердый сыр;

соленая соломка;

зеленый лук.

Способ приготовления

Твердый сыр режем на кусочки и делаем бахрому – режем кусочек сыра до половины на полоски. Этот кусок оборачиваем вокруг соломинки и закрепляем зеленым луком. Все – метла готова к полету!



Метла может быть съедобной / Фото patee

Пугливое безе

Ингредиенты:

3 яичных белка;

стакан сахара;

щепотка лимонной кислоты;

шоколад для отделки.

Приготовление

Белки взбиваем вместе с сахаром и лимонной кислотой, чтобы образовалась густая пена. Из готовой массы делаем черепки, кости и призраков. Выпекаем при температуре до 110 градусов до полного застывания (примерно 2 часа). Глаза, рот делаем из растопленного шоколада.



Безе готовится быстро / Фото apkholding

Мумии на вашем столе

Такие мумии можно и нужно есть!

Ингредиенты:

8 сосисок;

250 граммов слоеного теста;

1 яйцо;

16 штук черного перца горошком.

Приготовление

Раскатываем тесто и нарезаем полосками толщиной по 2 сантиметра. Очищенные сосиски заворачиваем в тесто по спирали. Перед выпеканием смазываем мумии яичным желтком и ставим в духовку. Вставляем горошек, как глаза.



Мумии из сосисок / Фото Depositphotos

Напитки

Кровяной пунш

Что нужно:

3 стакана свежего клюквенного сока (можно и из пакета, но свежий лучше);

3 стакана газировки;

1 стакан пюре замороженных ягод;

измельченный лед;

мед или сахар по вашему вкусу.

Как приготовить

Количество ингредиентов рассчитано на 8 порций. В большом сосуде соедините сок, воду, пюре и лед. Хорошо смешайте.

Для оригинальной подачи можно использовать красивую большую тыкву. Срежьте верхушку и удалите середину. Теперь у вас есть замечательный сосуд для пунша!



Пунш безалкогольный можно подать в тыкве / Фото b-i-g.com.ua

Кофе на Хэллоуин

Согревающий и вкусный напиток к празднику – это кофе со сливками.

Ингредиенты:

1 – 1,5 чайная ложка молотого кофе;

1-а чайная ложка сахара;

взбитые сливки – 1 столовая ложка;

шоколад и печенье для украшения.

Как приготовить

Варим кофе в турке или кофемашине, добавляем немного сахара. Выкладываем сверху взбитые сливки, украшаем шоколадом и печеньем, как на фото.



Кофе на Хэллоуин/ Фото pexels

Другие идеи

Еще несколько интересных советов, как можно украсить праздничный стол.



Печенье в форме символов Хэллоуина / Фото pexels



Можно разрисовать и таким образом / Фото pexels



Экологичные трубочки для напитков также можно украсить / Фото pexels