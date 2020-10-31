Вкусные блюда на Хэллоуин: креативные идеи
В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире будут праздновать Хэллоуин. В Украине этот праздник только приобретает популярность. Кстати, традиция праздновать Хэллоуин возникла более 2 тысяч лет назад!
Хэллоуин считают самым страшным праздником осени, поэтому и лакомства должны быть соответствующими. Редакция 24 канала подготовила вкусные и креативные угощения.
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Яблоки в карамели
Это довольно простой и быстрый рецепт, а главное – он очень понравится не только детям, но и взрослым.
Ингредиенты:
- яблоки;
- вода 2-3 столовые ложки;
- 200 граммов сахара;
- палочки;
- конфеты, шоколад для украшения.
Способ приготовления
Растапливаем сахар в кастрюле, периодически помешивая деревянной лопаткой. Когда сахар растаял, снимаем с огня и добавляем воду. Перемешиваем до однородной консистенции (при необходимости можно снова поставить на огонь).
Яблоки моем, сушим и вставляем деревянные палочки. Каждое яблоко опускаем в карамель и украшаем.
Яблоки в карамели для праздничного стола / Фото ivona.bigmir.net
Метла ведьмы
Это блюдо готовится очень быстро, а главное – ингредиенты можно выбирать как сладкие, так и соленые.
Ингредиенты для соленой метлы:
- твердый сыр;
- соленая соломка;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Твердый сыр режем на кусочки и делаем бахрому – режем кусочек сыра до половины на полоски. Этот кусок оборачиваем вокруг соломинки и закрепляем зеленым луком. Все – метла готова к полету!
Метла может быть съедобной / Фото patee
Пугливое безе
Ингредиенты:
- 3 яичных белка;
- стакан сахара;
- щепотка лимонной кислоты;
- шоколад для отделки.
Приготовление
Белки взбиваем вместе с сахаром и лимонной кислотой, чтобы образовалась густая пена. Из готовой массы делаем черепки, кости и призраков. Выпекаем при температуре до 110 градусов до полного застывания (примерно 2 часа). Глаза, рот делаем из растопленного шоколада.
Безе готовится быстро / Фото apkholding
Мумии на вашем столе
Такие мумии можно и нужно есть!
Ингредиенты:
- 8 сосисок;
- 250 граммов слоеного теста;
- 1 яйцо;
- 16 штук черного перца горошком.
Приготовление
Раскатываем тесто и нарезаем полосками толщиной по 2 сантиметра. Очищенные сосиски заворачиваем в тесто по спирали. Перед выпеканием смазываем мумии яичным желтком и ставим в духовку. Вставляем горошек, как глаза.
Мумии из сосисок / Фото Depositphotos
Напитки
Кровяной пунш
Что нужно:
- 3 стакана свежего клюквенного сока (можно и из пакета, но свежий лучше);
- 3 стакана газировки;
- 1 стакан пюре замороженных ягод;
- измельченный лед;
- мед или сахар по вашему вкусу.
Как приготовить
Количество ингредиентов рассчитано на 8 порций. В большом сосуде соедините сок, воду, пюре и лед. Хорошо смешайте.
Для оригинальной подачи можно использовать красивую большую тыкву. Срежьте верхушку и удалите середину. Теперь у вас есть замечательный сосуд для пунша!
Пунш безалкогольный можно подать в тыкве / Фото b-i-g.com.ua
Кофе на Хэллоуин
Согревающий и вкусный напиток к празднику – это кофе со сливками.
Ингредиенты:
- 1 – 1,5 чайная ложка молотого кофе;
- 1-а чайная ложка сахара;
- взбитые сливки – 1 столовая ложка;
- шоколад и печенье для украшения.
Как приготовить
Варим кофе в турке или кофемашине, добавляем немного сахара. Выкладываем сверху взбитые сливки, украшаем шоколадом и печеньем, как на фото.
Кофе на Хэллоуин/ Фото pexels
Другие идеи
Еще несколько интересных советов, как можно украсить праздничный стол.
Печенье в форме символов Хэллоуина / Фото pexels
Можно разрисовать и таким образом / Фото pexels
Экологичные трубочки для напитков также можно украсить / Фото pexels
Празднование Хэллоуина в Украине
В Украине есть свой Хэллоуин, который называется Велесова ночь и также отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Велесова ночь – это славянский языческий праздник. Центральным персонажем в нем выступает бог Велес, который является покровителем искусства, изобилия, а также всего живого.
По поверьям, в этот день максимально сближаются между собой миры живых и умерших.
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