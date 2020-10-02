Украинская группа Мэри и Виктор Винник презентовали новую песню под названием "Чорні очі". Эта композиция записана в необычном для музыкантов стиле и, конечно же, рассказывает о самом приятном чувстве – любви.

Коцертная деятельность артистов в связи с пандемией коронавируса стоит на паузе. Однако музыканты не прекращают творить и продолжают радовать поклонников новыми треками. В частности, зажигательный хит презентовал коллектив Мэри и Виктор Винник на официальном ютуб-канале.

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За период карантина артисты успели выпустить пятый официальный альбом "Снайпери-амури", а также начали работу над новым альбомом. Мэри уже презентовали несколько песен и видеоклипов с шестой пластинки.

Песня "Чорні очі"

Эта композиция непривычна и по стилю отличается от предыдущих произведений музыкантов. Она выполнена в фольклорном стиле с ощутимыми балканскими мотивами. В центре сюжета – история любви.

"Мне очень давно нравится творчество сербского композитора Горана Бреговича. Нравится то, как он трансформирует и подает музыку Балкан. Я всегда хотел попробовать сделать что-то похожее, но с украинским акцентом. Но все как-то руки не доходили, а теперь на карантине много свободного времени, которое мы используем для творческих экспериментов. Работа над песней была интересной еще и потому, что для записи труб, тромбона, аккордеона и т. д. мы пригласили сессионных музыкантов, а это всегда весело и познавательно", – рассказал Виктор Винник.



Виктор Винник / Фото Пресс-служба

Для презентации на ютубе создали лирическое видео, которое состоит из фото Виктора Винника в образе "романтического бродяги". Для этой работы были использованы яркие костюмы, а также невероятно красивые украинские платки из частной коллекции дрогобычской фольклористки и волонтерки Оксаны Рудавской. Некоторыми из этих вещей уже более века и они стали замечательным дополнением ролика и добавили ему этнического колорита.



Виктор Винник / Фото Пресс-служба

Виктор Винник и Мэри – "Чорні очі": смотрите видео онлайн