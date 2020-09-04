Верка Сердючка, которая является сценическим образом Андрея Данилко, презентовала новый музыкальный альбом Sexy, в который вошло всего четыре композиции. Релиз альбома состоялся 4 августа на всех музыкальных сервисах.

На самом деле пластинка должна была выйти еще в марте-апреле перед Евровидением-2020, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому альбом вышел сегодня. Все песни записаны на английском языке и посвящены аудитории песенного конкурса, сообщает 24 канал.

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Запись миниальбома состоялась в Швеции, а работали над ним Андреас Эрн, Крис Вейл и Питер Бострем. В альбом вошли следующие хиты: Swedish Lullaby, Sexy, Disco Kicks и Make It Rain Champagne. Последняя уже успела наделать шума во время нацотбора Евровидения в Украине.

Редакция LifeStyle 24 предлагает прослушать все 4 композиции альбома Sexy.

Верка Сердючка – Swedish Lullaby: смотреть видео онлайн​

Верка Сердючка – Sexy: смотреть видео онлайн​

Верка Сердючка – Disco Kicks: смотреть видео онлайн​

Верка Сердючка – Make It Rain Champagne: смотреть видео онлайн​