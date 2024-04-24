Праздник уже скоро: когда будет Вербное воскресенье в 2024 году

Вербное воскресенье, один из важнейших религиозных праздников, традиционно отмечают за неделю до Пасхи. В этом году православные христиане и греко-католики будут праздновать Воскресение Христово 5 мая.

До Вербного воскресенья осталось несколько дней, ведь оно приходится на 28 апреля. Уже на этой неделе люди пойдут в церковь, чтобы святить веточки вербы. Больше об истории и традициях праздника расскажет LifeStyle 24.

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Вербное воскресенье: история и традиции праздника

В Вербное воскресенье вспоминается один из последних дней Иисуса Христа перед распятием. В частности, события, когда Господь вошел в Иерусалим. Люди встречали его, бросая под ноги пальмовые веточки. Поэтому у некоторых народов этот праздник называется Пальмовым воскресеньем. У нас традиционным атрибутом считается верба, которая символизирует восстановление после долгой зимы.

Вербное воскресенье 2024 / Фото Canva

По традиции, в этот день верующие идут в храм, где священники освящают веточки вербы. Уже дома ими легонько бьют родственников, которые проспали службу. Важно при этом сказать такие слова: "Не я б'ю – верба б'є / За тиждень Великдень / Недалечко червоне яєчко".

В течение года освященную вербу хранят возле иконы. В народе верят, что она оберегает дом от зла и приносит всей семье здоровье. Интересно, что в некоторых регионах Украины эти веточки называют "котиками". В давние времена люди, что болели, или женщины, которые не могли забеременеть, их даже ели. Также веточки вербы несли на огород, чтобы защитить урожай от наводнения или засухи.