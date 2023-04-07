Вербное воскресенье: как выбрать "котиков" для освящения и правильно хранить их

Вербное воскресенье для украинцев – не менее важно, чем Пасха. В этом году иву святить нужно 9 апреля. Это день входа Господа в Иерусалим. Какую вербу нужно выбрать для этой традиции и что делать со старой – в материале.

Многие в мире этот день называют "Пальмовое воскресенье". Ведь по истории именно пальмовые ветви стелили на дорогу во время въезда Иисуса в Иерусалим. А уже на территориях, где пальмы не растут, их заменили ивой, которая как раз начинает зеленеть и цвести в канун Пасхи. Так и появилась традиция святить ветки этого дерева. К тому же верба считается защитницей от зла, рассказывает 24 Канал.

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Как выбрать иву для освящения

Важно помнить, что освящается не верба, а люди, пришедшие в храм. Дерево же по поверьям впитывает в себя хорошую энергию, чтобы потом круглый год защищать дом. Поэтому не важно, какие это будут ветви: их можно найти самостоятельно или купить готовые. Часто освящают ветки именно с котиками, ведь в это время они и прорастают. Если Пасха поздняя, тогда уже даже могут быть молодые листики. В разных регионах Украины составляют самые разные ивовые букеты. Это может быть как самостоятельный ветвь, так и с добавлением различных полезных трав. В последние годы ивовые букеты даже стали частью Пасхального декора. Выбрать можно все, что нравится.

Если нет возможности пойти в церковь, то освятить вербу можно и дома. Это распространенная практика во времена карантина и войны. Для этого достаточно в нужный день обрызгать ветки святой водой и помолиться. Следует, чтобы это сделал самый старший член семьи.



Ивовые букеты с декором / Фото Pinterest

Как хранить иву после освящения

Первое, что нужно сделать после освящения – это касаться друг друга веточками и говорить "Не я бью, ива бьет. Будь здоров, как вода, и богат, как земля". Букет из ивы нужно поставить в доме у икон. Но не в воду, потому что так она зацветет, соответственно и не сохранится долго. Если верба просто так зацвела – это считается хорошей приметой, но тогда ее нужно посадить где-то за пределами двора.



Ивовый букет с листьями / Фото Pinterest

Куда девать старые ветки

Обычно ива засыхает за весь год в доме. Конечно, просто выбросить освященные ветви нельзя. Хорошим решением будет их сжечь, если в доме есть печь, или занести в церковь, где иву сожгут с молитвами. Можно просто занести в лес и оставить возле дерева ивы.



Ивовые букеты / Фото Pinterest

Автор: Диана Сикорская