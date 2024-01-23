Венера в Козероге: чего нам ждать с 23 января по 17 февраля

Венера будет в Козероге почти месяц. В частности, с 23 января по 17 февраля 2024 года.

Чего ждать в этот период разным знакам зодиака, рассказала астролог Марина Скади (Соколова).

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Венера в Козероге: что нужно знать

Этот транзит благоприятно отразится на материальной сфере представителей земных знаков зодиака. В частности, Тельцов, Дев и Козерогов. Ожидается период обретения стабильности получения практических результатов.

Кстати, Венера тоже за отношения. Принесет пользу в сфере делового партнерства и рабочие процессы.

Интересно, что Козерог – одно из 88 новых созвездий и одно из 48, названных Птолемеем. Проекция созвездия на путь движения Солнца – эклиптика – знак зодиака.

Астролог заметила, что Козерогом руководит Сатурн. Второй управляющий – Уран, в статусе экзальтации – воинственный Марс.

Слабые статусы у Луны – изгнание, Юпитера – падение. Планеты в Козероге приобретают качества этого знака зодиака.

Козерогов является женским пассивным знаком, который имеет кардинальные качества и находится в зоне трансформации. Основной принцип – определение главной цели, способов и средств ее реализации, сосредоточение всей энергии на ее достижении. Миссия – создать структуру, построить лестницу для роста и развития в материальном плане и карьере.

Перемещаясь Козерогом, Венера "окрашивается" энергиями этого знака зодиака. Кроме того, формирует гармонические аспекты с Солнцем земных знаков.

В период с 23 января по 17 февраля планета открывает возможности в материальной сфере представителям всем земным знакам зодиака. Опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия, Тельцы, Девы и Козероги могут создать прочный фундамент и сделать рывок в карьере. Выбор делается в пользу профессиональной сферы, возникает желание наполнять жизнь полезной деятельностью,

– подчеркнула Скади.

Любопытно, что каждый знак зодиака делится на три декады:

Первая

Тельцы первой декады (21 – 30 апреля), Тельцы второй декады (1 мая – 10 мая), Тельцы третьей декады (11 – 20 мая).

Вторая декада

Девы первой декады (24 августа – 2 сентября), Девы второй декады (3 – 12 сентября), Девы третьей декады (13 – 22 сентября).

Третья декада

Козероги первой декады (21 – 31 января), Козероги второй декады (1 – 10 января), Козероги третьей декады (11 – 19 января).

Следует помнить, что границы знаков изменяются на ту или иную сторону. По словам Скади, это зависит от часового пояса, точного времени рождения, удаленности от високосного года.

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Чего ждать в эти три периода

Соколова отметила, что Тельцы, Девы и Козероги первой декады зодиакального знака в период транзита Венеры Козерогом столкнутся с разногласиями в своих ожиданиях. Впрочем, активное стремление к стабильности, прочности положения и увеличению доходов обязательно даст реальный результат.

Астролог подчеркнула, что важно помнить, что только благодаря сотрудничеству с другими и готовности к компромиссам, представители этих знаков смогут быстро решить свои материальные, финансовые и рабочие вопросы.

Прислушайтесь к окружающим – это поможет вовремя остановиться и сохранить свои деньги, сосредоточиться на главном. Окончательные решения принимайте не сразу – взвесьте все "за" и "против", обдумайте, действительно ли для вас выгодно,

– подчеркнула Скади.

Тельцы, Девы и Козероги второй декады в период транзита будут вынуждены в сфере бизнеса и карьеры полагаться больше на себя и собственные начинания, чем на коллектив, партнерство или руководство. Это период, когда деньги будут быстро накапливаться, но так же быстро будут тратиться.

По словам Скади, в ближайшее время для работы, карьеры и бизнеса нужны другие люди. Окружающий мир представителей земных знаков играет роль в реализации себя по конкретному делу.

Для материального успеха сейчас, как никогда, необходимо быть в курсе событий, постоянно получать информацию о реальном положении вещей в финансовой системе страны и мира, чтобы не сделать опрометчивого шага. Не стоит рисковать – берегите свои деньги и то положение, которого добились!

– подчеркнула астролог.

Добавила, что Тельцы, Девы и Козероги третьей декады в период транзита Венеры Козерогом чувствуют себя уверенно, получают моральное удовольствие от работы и заработка, испытывают внимание к себе как к высококлассному специалисту. Последовательность, конкретика и практичность оказывают положительное влияние на коллег и деловых партнеров, что может стать первой ступенью на пути к социальному подъему.

Основательность в принятии своих решений и проявление инициативы лучше всего отражается на репутации Тельцов, Дев и Козерогов. Вам открывается та дверь, которая до этого была закрыта на железную задвижку!

– отметила Скади.

К слову, Венера – планета желаний, комфорта, партнерства, денег. В Козероге сдерживает, сохраняет, укрепляет финансовое состояние, отношения, социальный статус и репутацию. В дни ее движения по этому знаку зодиака многие сконцентрированы на конкретных делах и неторопливы в материальных вопросах. Да, работа и карьера могут развиваться медленно, но уверенно, в сфере денег все происходит по плану.

"В настоящее время нужны гарантии, реальные подтверждения и соответствующая оплата на работе. Больше плюсов от транзита Венеры Козерогом получают представители этого же знака, но также Тельцы и Девы. Прекрасные возможности реализовать свои карьерные амбиции, воплотить свои желания реальность", – подчеркнула Скади.

Добавила, что все, кто основательны в своих планах, идеях, рассуждениях, раздумьях, все просчитывают и планируют, смогут создать для себя хорошую базу на будущее. Это прекрасное время для установления долгосрочных отношений и связи. Контакты в период транзита Венеры Козерогом взаимовыгодны, а все участники заинтересованы в их сохранении.

Скади подчеркнула, что с 23 января по 17 февраля 2024 года – благоприятное время для Тельцов, Дев и Козерогов, желающих вступить в брачный союз. В этот период наиболее ценятся честность, порядочность, умение структурировать отношения, двигаться к общей цели.

"Венера в Козероге помогает сохранить верность в супружеской жизни, дает преданность и готовность заботиться и оберегать партнера долгие годы. Осторожность в сфере чувств помогает стабилизировать семейные отношения, решать имущественные вопросы, достичь комфорта и надежности", – подчеркнула астрология.