Питаемся правильно: что можно есть во время Великого поста

Великий пост считается одним из самых строгих. В течение 48 дней нужно придерживаться определенных правил, которые касаются пищи и образа жизни. Время необходимо посвятить молитвам и духовному развитию.

Люди посещают храм, причащаются и исповедуются. Кроме того, потребляют блюда, которые сделаны только из постных продуктов. Что можно есть в период поста перед Пасхой, расскажет LifeStyle 24.

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Какие продукты можно есть во время Великого поста

Пока длится Великий пост, рацион должен состоять из растительной пищи. В частности, речь идет о сухофруктах, овощах и фруктах. Также можно употреблять черный и серый хлеб, квашения и соленья, орехи, грибы, сухари, бублики, чай, кисели и каши, которые сделаны на воде. То есть пища является достаточно здоровой и полезной.

Во время больших церковных праздников, а также в субботу и воскресенье, кроме того, разрешается вино и постное масло. К тому же можно питаться два раза в день. Вообще отказаться от еды нужно в Чистый понедельник и Великую пятницу. А в первую пятницу Великого поста рацион должен состоять из отварной пшеницы, в которую добавляют сахар, и мёда. Из сладостей можно выбрать еще зефир или халву.

Нет запрета на рыбу на Благовещение и Вербное воскресенье.

В понедельник, среду и пятницу верующим рекомендуется есть овощи, хлеб и фрукты, а пить воду или компот, а во вторник и четверг – горячие блюда без масла.

Что нельзя есть в период Великого поста

Особенно запреты важно соблюдать в первые четыре дня поста и Страстную седмицу (последнюю неделю). На 48 дней нужно отказаться от развлечений, плохих привычек и зависимостей, а также от алкогольных напитков и определенных продуктов. Речь идет, в частности, о мясе, рыбе, фаст-фуде, сладостях, молоке и яйцах.