Как сделать валентинку своими руками: 3 простых и красивых лайфхака
Приближается День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Уже 14 февраля пары будут обмениваться подарками, которые выбирали с особым трепетом. Самым главным атрибутом этого дня считается валентинка – открытка в форме сердца.
Такой милый подарок очень легко сделать своими руками. Поэтому даже не нужно бегать в магазин, чтобы найти особенный подарок. Кроме того, любимый человек точно оценит ваши старания. Простыми лайфхаками, как сделать валентинку дома, поделится LifeStyle 24.
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Валентинка из бумаги
Один из самых простых вариантов – это валентинка из бумаги. Ее можно сделать в форме сердца, животного, конверта или квадрата. Найдите готовый шаблон в интернете (их есть множество), обведите его карандашом и вырежьте фигурку на листе бумаги или картона. Лучше всего использовать цветную основу.
Валентинка из фетра
Валентинку из фетра можно легко сделать со своими детьми. Для такой идеи вам понадобится картон, клей, ножницы, фетр, шаблоны в форме сердца, фломастеры или карандаши, игла и толстая цветная нить. Сначала возьмите фетр и нарисуйте на нем несколько сердечек – используйте трафарет. Вырежьте и приклейте на открытку, которую собираетесь дарить. Можете также написать красивое поздравление, чтобы сделать валентинку более особенной.
Валентинка на прищепках
Для того чтобы воплотить эту идею в реальность, вы можете приобрести валентинку в магазине или сделать ее собственноручно из бумаги. Поищите эстетические прищепки и повесьте на них несколько маленьких открыток в форме сердца. Композицию нужно прикрепить к толстой нити или ленте. Можете дополнить это все фотографиями с любимым человеком. Такой декор удачно украсит стену над кроватью.