Как сделать валентинку своими руками: 3 простых и красивых лайфхака

Приближается День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Уже 14 февраля пары будут обмениваться подарками, которые выбирали с особым трепетом. Самым главным атрибутом этого дня считается валентинка – открытка в форме сердца.

Такой милый подарок очень легко сделать своими руками. Поэтому даже не нужно бегать в магазин, чтобы найти особенный подарок. Кроме того, любимый человек точно оценит ваши старания. Простыми лайфхаками, как сделать валентинку дома, поделится LifeStyle 24.

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Валентинка из бумаги

Один из самых простых вариантов – это валентинка из бумаги. Ее можно сделать в форме сердца, животного, конверта или квадрата. Найдите готовый шаблон в интернете (их есть множество), обведите его карандашом и вырежьте фигурку на листе бумаги или картона. Лучше всего использовать цветную основу.

Валентинка своими руками / Фото Joy Pup

Валентинка своими руками / Фото Joy Pup

Валентинка из фетра

Валентинку из фетра можно легко сделать со своими детьми. Для такой идеи вам понадобится картон, клей, ножницы, фетр, шаблоны в форме сердца, фломастеры или карандаши, игла и толстая цветная нить. Сначала возьмите фетр и нарисуйте на нем несколько сердечек – используйте трафарет. Вырежьте и приклейте на открытку, которую собираетесь дарить. Можете также написать красивое поздравление, чтобы сделать валентинку более особенной.

Валентинка своими руками / Фото Eva Blog

Валентинка на прищепках

Для того чтобы воплотить эту идею в реальность, вы можете приобрести валентинку в магазине или сделать ее собственноручно из бумаги. Поищите эстетические прищепки и повесьте на них несколько маленьких открыток в форме сердца. Композицию нужно прикрепить к толстой нити или ленте. Можете дополнить это все фотографиями с любимым человеком. Такой декор удачно украсит стену над кроватью.

Валентинка своими руками / Фото Pexels