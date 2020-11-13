Украинский исполнитель Святослав Вакарчук рассказал о создании нового музыкального проекта "Оранжарея", песни которого он сможет представить на концерте в 2021 году.

Лидер группы "ОЭ" на странице в фейсбук признался, что в этом году все музыканты и исполнители получают энергию не от больших концертных залов, а от ближайших друзей и родственников. Именно поэтому возникла идея создать "домашний" музыкальный плейлист, в котором всегда тепло, как в оранжерее.

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Вакарчук признался, что, создавая в условиях карантина новые песни, у него и его коллег возникла идея сделать отдельный музыкальный проект, где бы композиции звучали не как на большом стадионе, а на обычной улице. По его словам, это будет "полтора часа искренних музыкальных разговоров", и вскоре поклонники смогут услышать первую песню и видео из проекта "Оранжерея".

Знаете, когда холодно и серо вокруг, когда больше всего хочется весны или лета, самый простой способ вспомнить о них – зайти в оранжерею. Туда, где всегда тепло. В этом и есть суть моего нового музыкального проекта: ощущение тепла, которое всегда с тобой,

- заметил исполнитель.

Несколько новых песен и версии "домашних" синглов слушатели смогут услышать на концертах, начиная с марта 2021 года, с соблюдением всех карантинных требований. К музыкальному проекту присоединится даже женский вокал и, вероятно, другие музыканты.