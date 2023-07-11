Соседи будут завидовать: как увеличить урожай на огороде с помощью пива

Пиво – не только вкусный напиток, но и полезная жидкость в растениеводстве. Если имеется просроченное пиво или его остатки, не выливайте.

Пиво содержит в своем составе дрожжи, солод и шишки хмеля, прекрасно сказывающиеся на здоровье растений. Это поможет вам значительно увеличить урожай. Как использовать самое дешевое пиво в уходе за растениями знает 24 канал.

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Подкармливаем растения пивом

Если вы решили удобрять насаждения таким напитком, как пивом, то выбирайте без красителей, консервантов и искусственных подсластителей. Специалисты советуют брать пиво с низким содержанием алкоголя или совсем безалкогольное. Ведь если оно очень алкогольное – это плохо сказывается на растениях и на земле. Оно должно храниться максимум 10 дней.

Чтобы подкармливать растения, можно поливать им в чистом виде, но лучше – разбавить. Обычно к пиву добавляют воду в соотношении 1:10.

Подкармливать растения пивом нужно чисто под корень, чтобы не попадали на листья. Можно их слегка опрыскать водой. Для одного растения хватит 500 миллилитров раствора, а если в чистом виде – по 100 миллилитров на каждую.

Не следует использовать пиво как удобрение слишком часто, это может повредить растениям. Хватит 1 раз в 2-3 недели.

Отметим, что пивной напиток не рекомендуют использовать как единственное удобрение. Также не следует заменять им традиционный полив водой. Удобрение пивом можно проводить интервально: 1 раз в месяц, тогда 1 месяц перерыва, снова 1 раз в месяц. Следите также, как реагируют растения на такую подкормку. И действуйте в соответствии с реакцией.