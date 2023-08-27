Что запрещено делать в Успении Пресвятой Богородицы: может закончиться плачевно

Успение Пресвятой Богородицы в этом году приходится на 28 августа. Это особый день для верующих, в который христиане чествуют Деву Марию.

Успение Богородицы принадлежит к Богородичным праздникам – тем, которыми почитается Богородица. Верующие специально к нему готовятся – соблюдают Успенский пост или Спасовки, как говорят в народе. Этот пост длится две недели и сопровождается ограничениями в еде и духовным очищением. А что можно и запрещено делать в этот день – знает 24 Канал.

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Успение Богородицы: что за праздник

В Священном Писании говорится, что за 3 дня до смерти, Богородица получила послание от архангела Гавриила, что вскоре она отправится в Царство Небесное. Чтобы подтвердить свою новость, подарил ей пальмовую ветвь.

В этот день ученики Иисуса Христа приехали в Иерусалим, чтобы проститься с Девой Марией. После этого Иисус Христос пришел на землю и унес Богородицу с собой. Таким образом, ее душа покинула тело и она кончила жизнь на земле.



Гефсиманский сад / Фото Planet of Hotels

Известно, что учащиеся похоронили тело Богоматери, как она и хотела, в Гефсиманском саду. Речь идет о семейной пещере, где находились тела ее отца, матери и Иосифа. Слово "Успение" символизирует спокойную смерть и уход в вечность Девы Марии.

Что нельзя делать в Успении Богородицы

У Успения Богородицы есть такое поверье, что не желательно ходить босыми ногами по росе. В этот день росу воспринимают как слезы Богоматери. Если это сделать – могут быть неприятности.



Босиком по росе / Фото "Зеленая усадьба"

Запрещено брать острые предметы, даже нож, чтобы что-нибудь порезать на кухне. На Успение даже хлеб нужно ломать руками, а не пользоваться ножом.

Нельзя одевать старую или неудобную обувь, потому что, если натрешь ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.

Под запрет попадает любой тяжелый физический труд. Сюда же относится шитье, вышивание и другие виды работ.



Вышивка / Фото "Творческая мастерская"

Как и в другие праздники, нельзя ссориться, злословить, обижаться, сплетничать. Не желайте никому плохого, потому что оно возвращается.