18 ноября не стало украинской концертно-камерной певицы Марии Байко. Народной артистке было 89 лет. Причины смерти не сообщаются.

О смерти матери сообщил в фейсбуке сын Марии Байко – известный скульптор, педагог и искусствовед Владимир Одрехивский.

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Слова скорби выразила также Украинская политик и певица София Федина.

Отошла в вечность невероятная украинка, гордая лемка, наш соловей и моя наставница Мария Байко. Тяжелый и болезненный год,

– написала Федина в Фейсбуке.

Что известно о певице Марии Байко

Родилась Мария Байко 2 марта 1931 года на Лемковщине. Выступала в трио сестер Байко. С 1982 года работала профессором кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Николая Лысенко.

Вокальное образование получила в Львовском музпедучилище им. Ф. Колессы (1948-1952) и Львовской консерватории им. М. Лысенко (1953-1958) в классе А. Бандривской. Параллельно закончила курс Бандуры в классе B. Герасименко.



Умерла певица Мария Байко

Народная артистка была лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Москва, 1957) и лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко (1976). В 1979 году стала народной артисткой Украины.

С 1958 года выступала с сольными концертами и как солистка Львовской филармонии в составе терцету сестер Байко (Даниила, Мария, Нина).

Репертуаром Марии Байко были украинские народные песни и романсы (Д. Сичинский, О. и Н. Нижанковские, Я. Лопатинский, Н. Лысенко, C. Людкевич, Н. Колесса, А. Кос-Анатольский, М. Скорик, Б. Фильц), произведения зарубежных композиторов, таких как Б. Барток, К. Шимоновский, Й. Брамс, Р. Шуман, Э. Григ и другие.

Певица активно выступала с концертами как солистка, так и в составе терцета сестер Байко в Украине, республиках бывшего СССР, за рубежом в Европе, США, Канаде и др.

Как солистка Мария Байко записала три пластинки "Співає Марія Байко", "Пісні Франкового краю", "О, не забудь" (старинные романсы), компакт-диск "Співаночки мої", с сестрами Байко – пять пластинок и компакт-диск "Співають сестри Байко".

Отмечена многочисленными государственными наградами: орден "Знак Почета", медаль "За трудовое отличие", почетные звания "Заслуженный артист Украины" и "Народный артист Украины", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, "Орден княгини Ольги".

Песни Марии Байко

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