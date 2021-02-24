Писательницу украинского происхождения Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире в Москве
В своей квартире в Москве 24 февраля нашли мертвой 20-летнюю писательницу украинского происхождения Аделину Шелдон. Вероятно, она умерла из-за сухой голодовки.
Источник:Meduza
Девушку обнаружили мертвой в квартире, которую она арендовала на юго-западе Москвы.
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Что известно о смерти Шелдон
Тело 20-летней писательницы нашел владелец квартиры. По его словам, он несколько дней пытался связаться с девушкой, однако она не брала трубку и не отвечала на сообщения.
Тогда мужчина приехал в квартиру и открыл дверь с помощью слесаря. Там он обнаружил тело Шелдон, которая умерла за несколько дней до этого.
На место приехали и полицейские, следов насильственной смерти они не обнаружили.
В квартире писательницы почти не было еды. В течении последнего года в дневнике девушка писала о том, что придерживается сухой голодовки. Поэтому версию смерти от голода тоже рассматривают.
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Кто такая Аделина Шелдон
- Она родом из Одессы.
- Начала писать в 12 лет, а в 15 стала студенткой Эдинбургского университета по специальности "Бизнес и экономика".
- Она автор книги "Венценосные" о французской королевской семье.
- Девушка увлекалась конным спортом, теннисом, танцами.
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