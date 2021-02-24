В своей квартире в Москве 24 февраля нашли мертвой 20-летнюю писательницу украинского происхождения Аделину Шелдон. Вероятно, она умерла из-за сухой голодовки.

Девушку обнаружили мертвой в квартире, которую она арендовала на юго-западе Москвы.

Читайте также Умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Жданов

Что известно о смерти Шелдон

Тело 20-летней писательницы нашел владелец квартиры. По его словам, он несколько дней пытался связаться с девушкой, однако она не брала трубку и не отвечала на сообщения.

Тогда мужчина приехал в квартиру и открыл дверь с помощью слесаря. Там он обнаружил тело Шелдон, которая умерла за несколько дней до этого.

На место приехали и полицейские, следов насильственной смерти они не обнаружили.

В квартире писательницы почти не было еды. В течении последнего года в дневнике девушка писала о том, что придерживается сухой голодовки. Поэтому версию смерти от голода тоже рассматривают.

Обратите внимание Умерла Екатерина Градова – звезда фильма "17 мгновений весны"

Кто такая Аделина Шелдон