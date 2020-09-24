Умерла певица Жюльетт Греко: что о ней известно
Во Франции, в среду, 23 сентября, скончалась известная певица Жюльетт Греко. Знаменитости было 93 года.
Женщина умерла в своем доме, в окружении родных и близких. Причины смерти не сообщаются. О смерти сообщило издание AFP.
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Смерть талантливой певицы стал для Франции настоящим потрясением. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным на своей личной странице в Твиттере.
"Жюльетт Греко присоединилась к (Жаку) Брелю, (Лео) Ферре, (Жоржу) Брассенсу, (Шарлю) Азнавуру ... в пантеоне французского шансона", – написал Макрон.
Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свои соболезнования семье Греко.
"Нам очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко", – написала она в Твиттере.
Что известно о Жюльетт Греко и ее творчестве
Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в Движении сопротивления, а мать была задержана Гестапо и отправлена в концентрационный лагерь.
Первый диск Греко "Я такая, как есть" вышел в 1951 году и стал классикой французского шансона. Несмотря на свою музыкальную карьеру женщина также принимала активное участие в киносъемках. Она снялась в фильмах "Орфей", "И восходит солнце", "Ночь генералов", "Бельфегор – призрак Лувра" и многих других.
Слава пришла к ней во Франции в середине 1960-х годов, после того, как она сыграла роль шизофренички в телесериале Belphégor.
На сцене вместе Греко выступала с лучшими певцами: от Жака Бреля до Жоржа Брассенса. Ее исполнение песни Sous le ciel de Paris ( "Под небом Парижа") стало классикой.
Ее сценическая карьера длилась более 70 лет. В 2015 году певица в возрасте 88 лет провела прощальное турне, выступив на сценах Франции и за рубежом.
Знаменитая песня Sous le ciel de Paris в исполнении Жюлетт Греко: смотрите видео