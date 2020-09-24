Во Франции, в среду, 23 сентября, скончалась известная певица Жюльетт Греко. Знаменитости было 93 года.

Женщина умерла в своем доме, в окружении родных и близких. Причины смерти не сообщаются. О смерти сообщило издание AFP.

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Смерть талантливой певицы стал для Франции настоящим потрясением. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным на своей личной странице в Твиттере.

"Жюльетт Греко присоединилась к (Жаку) Брелю, (Лео) Ферре, (Жоржу) Брассенсу, (Шарлю) Азнавуру ... в пантеоне французского шансона", – написал Макрон.

Elle était l’élégance et la liberté. Juliette Gréco a rejoint Brel, Ferré, Brassens, Aznavour et tous ceux qu’elle interpréta au panthéon de la chanson française. Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies. La « muse de Saint-Germain-des-Prés » est immortelle. pic.twitter.com/NLAwtZfzNE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2020

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свои соболезнования семье Греко.

"Нам очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко", – написала она в Твиттере.

Elle était la muse de Saint-Germain des Prés, l’icône du Paris de Boris Vian, de Jacques Prévert, de Raymond Queneau. Chanteuse et actrice de talent, femme libre, sa voix si reconnaissable nous manquera énormément. Merci Juliette Greco. Mes pensées à sa famille et ses proches. https://t.co/fDENFkChbd — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 23, 2020

Что известно о Жюльетт Греко и ее творчестве

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в Движении сопротивления, а мать была задержана Гестапо и отправлена ​​в концентрационный лагерь.

Первый диск Греко "Я такая, как есть" вышел в 1951 году и стал классикой французского шансона. Несмотря на свою музыкальную карьеру женщина также принимала активное участие в киносъемках. Она снялась в фильмах "Орфей", "И восходит солнце", "Ночь генералов", "Бельфегор – призрак Лувра" и многих других.

Слава пришла к ней во Франции в середине 1960-х годов, после того, как она сыграла роль шизофренички в телесериале Belphégor.

На сцене вместе Греко выступала с лучшими певцами: от Жака Бреля до Жоржа Брассенса. Ее исполнение песни Sous le ciel de Paris ( "Под небом Парижа") стало классикой.

Ее сценическая карьера длилась более 70 лет. В 2015 году певица в возрасте 88 лет провела прощальное турне, выступив на сценах Франции и за рубежом.

Знаменитая песня Sous le ciel de Paris в исполнении Жюлетт Греко: смотрите видео