Elle était l’élégance et la liberté. Juliette Gréco a rejoint Brel, Ferré, Brassens, Aznavour et tous ceux qu’elle interpréta au panthéon de la chanson française. Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies. La « muse de Saint-Germain-des-Prés » est immortelle. pic.twitter.com/NLAwtZfzNE