Умер Василий Лановой – российский актер украинского происхождения
В возрасте 87 лет умер Василий Лановой – народный артист СССР украинского происхождения. Актер болел COVID-19 еще со 2 января, со временем Ланового было решено перевести в реанимацию из-за осложнений от вируса.
О смерти Ланового сообщила его жена Ирина Купченко. Незадолго до этого он попал в реанимацию и пережил клиническую смерть.
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У актера было поражено 60% легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Василий Лановой – родом из села Стрымба Одесской области.
Василий Лановой известен многим благодаря игре в фильмах "Офицеры" и "17 мгновений весны". Также ему принесли известность такие картины, как "Алые паруса" и "Война и мир",
Позиция Ланового по Украине
- Он был одним из актеров, кто в 2014 году обратился к президенту-беглецу Виктору Януковичу с призывом применить силу против участников Евромайдана.
- Также Василий Лановой подписал обращение деятелей культуры, которые поддержали действия президента России в Украине.
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