Американский музыкант, легенда электронной музыки Саймон Кокс умер в 82-летнем возрасте. Отмечается, что причиной смерти артиста стал фиброз легких.

Из жизни ушел легендарный музыкант. На этот раз это Саймон Кокс, который внес немалый вклад в развитие электронной музыки. О его смерти сообщает издание The Sun.

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Саймон Кокс был одним из основателей группы Silver Apples. Его смерть наступила в американском городе Фергоуп, который расположен в штате Алабама. Он болел фиброзом легких – соединительные ткани разрастались и образовывали рубцы. Это стало причиной увеличения легких в объеме.

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Что известно о Саймоне Коксе?

Саймон Кокс родился в 1938 году в штате Теннесси. Его детство прошло в Новом Орлеане. В конце 1960-х годов он вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором основал группу Silver Apples. Некоторое время в своей карьере он сотрудничал с легендарным гитаристом Джимми Хендриксом. Популярность Саймону принесли хиты Lovefingers, Anthem, You And I.