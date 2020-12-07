88-летний кинорежиссер Александр Гордон умер 7 декабря. Сейчас причину смерти не разглашаются. Каким был жизненный и творческий путь советского кинематографиста узнавайте на LifeStyle 24.

О смерти Александра Гордона информирует Союз кинематографистов России. Известному в СССР режиссеру было 88 лет. До сих пор неизвестно, что стало причиной смерти – возраст или проблемы со здоровьем и болезни. Эти детали родные звезды решили сохранить в тайне от прессы.

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"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Жизненный и творческий путь Александра Гордона

Художник окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. Впоследствии он начал работать на киностудии "Молдова-фильм", где снял картины "Последняя ночь в раю", "Сергей Лазо" и "Кража". Далее Александр Гордон перешел на "Мосфильм", попробовав себя в жанре уголовно-приключенческого фильма. – "Схватка в пурге", "Двойной обгон", "Выкуп".

Он не только режиссировал фильмы, но и писал рассказы и сценарии, дублировал фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение". Именно в сотрудничестве с советским актером и режиссером Александр Гордон создал такие выдающиеся ленты "Убийцы" и "Сегодня увольнения не будет".