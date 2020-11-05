В среду, 4 ноября, умер бывший участник группы Uriah Heep, британский рок-музыкант Кен Хенсли. Исполнитель умер в возрасте 75 лет. Сейчас причина смерти неизвестна.

Умер британский музыкант Кен Хенсли, наиболее известный за участие в группе Uriah Heep. Об этом сообщил его брат, Тревор, на своей странице в фейсбуке. Он не отметил причину смерти рок-музыканта.

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Кен Хенсли умер в возрасте 75 лет. Его собираются кремировать в Испании, поскольку там музыкант провел последние годы своей жизни.

Я пишу это с тяжелым сердцем, но должен сказать вам, что мой брат Кен Хенсли умер в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом и утешала его в последние минуты жизни. Мы все опустошены из-за этой трагической и невероятно неожиданной потери, поэтому просим Вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней,

– написал Тревор Хенсли.

Стоит отметить, что Кен дважды посещал Львов. В частности, в 2014 году он выступал во Львовской филармонии.

Кен Хенсли: биография музыканта

Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде на востоке Лондона. Лишь в двенадцать лет он начал самостоятельно учиться играть на гитаре. Кен дал первый концерт в зале завода Ментмор 1960 года. Затем стал участником местных групп. В конце 1969 года Пол Ньютон предложил Кену присоединиться к группе Spice и стать клавишником. Впоследствии группа сменила название на Uriah Heep, а Хенсли стал основным автором группы.

Обычно я писал песни с помощью гитары, потому что мы много гастролировали и в те дни не существовало портативных клавишных, которые можно было бы для этой цели использовать,

– рассказывал клавишник.

Из-за участия в Uriah Heep Кен Хенсли стал всемирно известным. Своим любимым периодом в истории группы он называл период труда над альбомом Demons and Wizards. Но в 1980 году Кен покинул группу из-за долговременного конфликта и переехал в США. Также он начал сольную карьеру.

В 1982 году Хенсли стал участником другой группы Blackfoot и презентовал с ними две студийные пластинки. Через 3 года он покинул группу и работал сольно. С 2000-х годов он выступал на концертах с Джоном Лоутоном и Полом Ньютоном. После мирового турне в 2018 году, во время которого посетил Украину, Хенсли прекратил концертную деятельность.

Смотреть клип группы Uriah Heep онлайн: