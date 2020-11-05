Умер Кен Хенсли – бывший участник группы Uriah Heep
В среду, 4 ноября, умер бывший участник группы Uriah Heep, британский рок-музыкант Кен Хенсли. Исполнитель умер в возрасте 75 лет. Сейчас причина смерти неизвестна.
Умер британский музыкант Кен Хенсли, наиболее известный за участие в группе Uriah Heep. Об этом сообщил его брат, Тревор, на своей странице в фейсбуке. Он не отметил причину смерти рок-музыканта.
Стоит знать Умерла актриса Эльза Рейвен – звезда "Титаника" и "Назад в будущее"
Кен Хенсли умер в возрасте 75 лет. Его собираются кремировать в Испании, поскольку там музыкант провел последние годы своей жизни.
Я пишу это с тяжелым сердцем, но должен сказать вам, что мой брат Кен Хенсли умер в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом и утешала его в последние минуты жизни. Мы все опустошены из-за этой трагической и невероятно неожиданной потери, поэтому просим Вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней,
– написал Тревор Хенсли.
Стоит отметить, что Кен дважды посещал Львов. В частности, в 2014 году он выступал во Львовской филармонии.
Кен Хенсли: биография музыканта
Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде на востоке Лондона. Лишь в двенадцать лет он начал самостоятельно учиться играть на гитаре. Кен дал первый концерт в зале завода Ментмор 1960 года. Затем стал участником местных групп. В конце 1969 года Пол Ньютон предложил Кену присоединиться к группе Spice и стать клавишником. Впоследствии группа сменила название на Uriah Heep, а Хенсли стал основным автором группы.
Обычно я писал песни с помощью гитары, потому что мы много гастролировали и в те дни не существовало портативных клавишных, которые можно было бы для этой цели использовать,
– рассказывал клавишник.
Из-за участия в Uriah Heep Кен Хенсли стал всемирно известным. Своим любимым периодом в истории группы он называл период труда над альбомом Demons and Wizards. Но в 1980 году Кен покинул группу из-за долговременного конфликта и переехал в США. Также он начал сольную карьеру.
В 1982 году Хенсли стал участником другой группы Blackfoot и презентовал с ними две студийные пластинки. Через 3 года он покинул группу и работал сольно. С 2000-х годов он выступал на концертах с Джоном Лоутоном и Полом Ньютоном. После мирового турне в 2018 году, во время которого посетил Украину, Хенсли прекратил концертную деятельность.
Смотреть клип группы Uriah Heep онлайн:
Личная жизнь Кена Хенсли
Кен Хенсли познакомился с будущей женой Моникой в США. Они некоторое время пытались жить в Англии, чтобы быть ближе к семье, но из-за погоды и цен решили переехать в Испанию. По словам Хенсли, там "хорошая погода, хорошие вина – идеальное место! И стоимость жизни невысокая, потому что мы живем посреди пустыни со всеми своими животными".
В доме у супругов живет более 10 собак и котов, а также куры, кролики, коровы и лошади. В 2007 году Кен и Моника стали приемными родителями, усыновив 12-летнего мальчика по имени Хуанито, которого бросили в 3 года родители-ромы.
Поделиться новостью