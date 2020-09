Диджей и продюсер из США Эрик Морилло умер в Майами-Бич, знаменитому автору хита I Like To Move It было лишь 49 лет. О насилии якобы речь не идет, но и о вероятной причине смерти полиция пока молчит.

Тело диджея нашли во вторник, 1 сентября, в его доме в Майами-Бич (это американский штат Флорида). Об этом рассказал таблоид TMZ и местное издание local10. Накануне Умерла звезда фильма "Терминатор 2" Лесли Гамильтон Последнее, в частности, указывает, что Морилло неделю назад арестовали и обвинили в сексуальных домогательствах с применением насилия к женщине, совершенного в декабре 2019. Музыкант обвинения отвергал. Судебное слушание должно было состояться 4 сентября. По обстоятельствам смерти – пока нет официальных комментариев. В полиции лишь сказали, что изучают дело и доказательства. Впрочем, следов насилия на теле Эрика Морилло якобы не обнаружили. Чем известен миру Эрик Морилло: краткая биография Эрик Морилло родился 26 марта 1971. Детство будущей звезды прошло в Колумбии, в Картахене. Затем он жил в Нью-Йорке (где, к слову, и родился) и Нью-Джерси. Музыкой начал заниматься в начале 90-х. За время творческой деятельности Эрик Морилло создал много синглов и ремиксов. Но наибольшую известность принес танцевальный хит I Like to Move It, который придумали и исполнили совместно Морилло и Мэд Стантман (Марк Куоши) в проекте Reel 2 Real (существовал с 1992 по 1997). Трек I Like to Move It впоследствии вышел в альбоме 1994 Move It!, а во второй раз взорвался популярностью после того, как его использовали в анимационном фильме DreamWorks 2005 года "Мадагаскар". К слову, с 1997 года Морилло запустил собственный лейбл Subliminal Records. Морилло – легенда стиля хаус (танцевальная электронная музыка). Он был трехкратным лауреатом DJ Awards "Лучший ди-джей хауса" в 1998, 2001 и 2003 годах, и трижды победителем премии за "Лучшего международного ди-джея" в 2002, 2006 и 2009 годах. В общем музыкант имел 15 номинаций в период 1998 – 2010 годов. Одно из последних выступлений Морилло, май 2020: смотрите видео В прошедшие несколько дней мир претерпел несколько непоправимых потерь, кроме Эрика Морилло От осложнений, вызванных пневмонией скончался детский писатель Владислав Крапивин , ему был 81 год.

В 76 лет актер Борис Клюев , звезда "Ворониных" и "Д'Артаньян и три мушкетера", скончался из-за онкологии.

Лишь в 47 лет от продолжительной болезни скончался Сергей Вязовский , бывший солист группы "Фристайл".

А в возрасте 95 лет скончалась знаменитая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нина Бочарова .