Умер Эдди Ван Хален – "бог гитары", легенда рок-музыки и создатель группы Van Halen
Эдди Ван Хален – легендарный рок-гитарист и основатель группы Van Halen – умер 6 октября после продолжительной борьбы с раком. Ему было 65 лет.
Эдди Ван Хален умер от рака
Как пишет Интерфакс-Украина, информацию о смерти Эдди Ван Халена подтвердил сын музыканта Вольф. Известно, что музыканта одолел рак горла несмотря на длительную с ним борьбу.
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Не верю, что приходится писать это. Но – мой отец Эдвард Людевейк Ван Хален утром проиграл длительную и непростую борьбу с раком,
– написал в твиттере Вольф Ван Хален.
Кто такой Эдди Ван Хален: краткая биография
Эдди Ван Хален
Это американский музыкант нидерландского происхождения (родился в Неймегене в 1955 году, но впоследствии переехал в США)
- Один из лучших рок-гитаристов в истории музыки, журнал Rolling Stone вписал его в топ-100.
- А вот по версии журнала Guitar World – Эдди Ван Гален вообще лучший, его даже называли "богом гитары".
- Соучредитель вместе с братом легендарной группы Van Halen (фактически с 1974 года).
- А также разработчик гитар и звукоусилительной аппаратуры.
Эдди Ван Гален – едва ли не лучший гитарист в истории музыки / Фото Rolling Stone
Группа Van Halen
Музыкальный коллектив братья Ван Гален создали в 1972, но под другим названием. С 1974 это уже был Van Halen. Формально он до сих пор не прекратил существование.
- Группа Ван Галена продала лишь в США 56 миллионов альбомов, среди прочего содержащих мегахит Jump.
- В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока.
- Отличался группа яркими светошумовыми шоу, эпатажными сценическими образами и безупречной музыкой.
- В 2007 году Van Halen включили в "Зал славы рок-н-ролла".
Пятерка лучших соло вживую Эдди Ван Халена: смотрите видео
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