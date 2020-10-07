Эдди Ван Хален – легендарный рок-гитарист и основатель группы Van Halen – умер 6 октября после продолжительной борьбы с раком. Ему было 65 лет.

Эдди Ван Хален умер от рака

Как пишет Интерфакс-Украина , информацию о смерти Эдди Ван Халена подтвердил сын музыканта Вольф. Известно, что музыканта одолел рак горла несмотря на длительную с ним борьбу.

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Не верю, что приходится писать это. Но – мой отец Эдвард Людевейк Ван Хален утром проиграл длительную и непростую борьбу с раком,

– написал в твиттере Вольф Ван Хален.

Кто такой Эдди Ван Хален: краткая биография

Эдди Ван Хален

Это американский музыкант нидерландского происхождения (родился в Неймегене в 1955 году, но впоследствии переехал в США)

Один из лучших рок-гитаристов в истории музыки, журнал Rolling Stone вписал его в топ-100.

А вот по версии журнала Guitar World – Эдди Ван Гален вообще лучший, его даже называли "богом гитары".

Соучредитель вместе с братом легендарной группы Van Halen (фактически с 1974 года).

А также разработчик гитар и звукоусилительной аппаратуры.



Эдди Ван Гален – едва ли не лучший гитарист в истории музыки / Фото Rolling Stone

Группа Van Halen

Музыкальный коллектив братья Ван Гален создали в 1972, но под другим названием. С 1974 это уже был Van Halen. Формально он до сих пор не прекратил существование.

Группа Ван Галена продала лишь в США 56 миллионов альбомов, среди прочего содержащих мегахит Jump.

В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока.

Отличался группа яркими светошумовыми шоу, эпатажными сценическими образами и безупречной музыкой.

В 2007 году Van Halen включили в "Зал славы рок-н-ролла".

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