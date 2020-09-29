В ночь на 29 сентября умер украинский фотограф, основатель и директор собственной школы фотографии Виктор Марущенко. Смерть наступила в возрасте 74 лет. В сентябре 2020 года стало известно, что художник болен и нуждается в дорогостоящем лечении.

О смерти художника сообщил в фейсбуке художник Ярослав Солоп. Именно он вместе с главным редактором журнала "5,6" Мариной Поляковой организовал сбор средств на лечение фотографа.

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Большая потеря для Украины. Спасибо всем неравнодушным, кто присоединился к сбору средств на его лечение. Глубокие соболезнования родным,

– написал Ярослав Солоп.

Родился художник и фотограф Виктор Марущенко в Новосибирске в 1946 году. В Киеве проживал с 1951 года.

Виктор Марущенко был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии, России, Украине. Участник биеннале в Венеции и Сан-Паулу. Его снимки находятся в коллекциях музеев, галерей и частных коллекционеров.



Умер Виктор Марущенко / Украинская правда

В 1990-м году Елисейский музей фотографии купил сотню его работ за 30 тысяч долларов.

Фото Виктора Марущенко



Художница Мария Примаченко / Украинская правда



Композитор Валентин Сильвестров / Украинская правда



Актер и режиссер Григорий Гладий​ / Украинская правда