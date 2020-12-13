Умер украинский композитор Александр Жилинский. Художнику было 65 лет. Причину смерти близкие не сообщают. О творческом пути композитора, писавшего песни для Павла Зиброва и Таисии Повалий, читайте на LifeStyle 24.

О смерти украинского композитора Александра Жилинского в субботу, 12 декабря, объявил близкий друг народный артист Украины Юрий Квеленков Продюсер и певец попрощался с товарищем в фейсбуке. Он не стал рассекречивать детали и причину смерти, однако отметил, что друг умер не от коронавируса.

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"Прощай, дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить "Веселад". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь... А последний раз он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться", – написал Юрий Квеленков.

В комментариях под заметкой с Александром Жилинским прощались близкие и друзья. Комментарий оставил и народный артист Украины Павел Зибров. "Ужас. Светлый человек. Он мне 35 лет назад подарил замечательную песню "Мамина сказка". Талантливая и трудолюбивая личность", – отметил эстрадный певец.

Творческий путь Александра Жилинского

В творческом багаже Александра Жилинского симфоническая и камерная музыка, оратории, мюзиклы, музыка к театральным спектаклям, телевизионным постановкам и кинофильмам. Его песни исполняют народные артисты Украины Таисия Повалий, Павел Зибров, Виталий Билоножко и другие.

В 1995 году Александр Жилинский получил почетное звание заслуженный деятель искусств Украины "за личный вклад в обогащение национального художественного наследия, высокий профессионализм".