Кто такой Гринч: интересные факты об истории создания зеленого персонажа

Видимо, многие люди не представляют зимние праздники без мультфильма о Гринче. История о зеленом существе, которое не любит Рождество, известна на весь мир. Согласитесь, что каждый из нас иногда чувствует себя Гринчем. Ведь новогоднее настроение приходит не сразу.

Гринч известен нам благодаря книге американского детского писателя, художника и поэта Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество", опубликованной в 1957 году. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

Актуально Осталось несколько дней: когда украинцы будут праздновать Рождество по новому лианскому календарю

Кто такой Гринч

Гринч обитает на вершине горы, которая находится вблизи сказочного города Хтовск, вместе со своим псом Максом. Зеленый персонаж ненавидит Рождество и не понимает, почему люди так веселятся и радуются в этот период. Поэтому его главной идеей является портить всем настроение во время праздника. Однажды, перед Рождеством, Гринч переоделся в костюм Санта-Клауса и пробрался в чужие дома. Он решил украсть оттуда все праздничные украшения и подарки. Поэтому Гринча в основном считают злым персонажем.

Малоизвестные факты о Гринче

Впервые Гринч упоминается в поэме "The Hoobub and the Grinch", которую в 1955 году опубликовал журнал Redbook.

В 1966 году американский режиссер Чак Джонс адаптировал историю о Гринче в формате телевизионного шоу.

Когда Чак Джонсон пришел с этой идеей к Доктору Сьюзу, последний вначале был не очень доволен.

Музыку к телевизионной адаптации написал немецкий композитор Альберт Хейг.

Гринча озвучивает английский актер Борис Карлофф.

Телевизионное шоу "Как Гринч украл Рождество" согласилась транслировать американская телерадиосеть CBS.

Гринч / Кадр из мультфильма