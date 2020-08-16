Сегодня, 16 августа, в Минске начался митинг в поддержку Лукашенко. Официальный глава Беларуси самостоятельно организовал акцию, где разные люди выступали с призывами поддержать президента. В частности, на сцену вышла украинская артистка, которая получала награду от Петра Порошенко, и попросила белорусов поддержать действующего президента и не повторять ошибок Украины.

В центре Минска Александр Лукашенко собрал "Антимайдан". Он организовал десятки автобусов, которые привезли демонстрантов из разных уголков страны. На митинге в поддержку белорусского президента дали слово украинскому композитору Виктории Коханой (настоящее имя – Виктория Кущ). Ее выступление взбудоражило сеть и вызвало гнев.

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Артистка рассказала о революциях, которые происходили в 2004 и 2013-2014 годах.

Хочу сказать, что это величайшее сокровище, которое у вас есть. Поверьте мне, человеку, который всю жизнь живет в Украине. У вас есть покой. И пока у вас это есть, вы самые богатые в мире люди. Вы и так все хорошо знаете, что в 2004 году у нас была первая революция, а в 2013 году – вторая,

– сказала Виктория.

Она заявила, что во время первой революции людей поделили на три сорта: первый, второй и третий. Виктория подчеркнула, что кто был там, тот об этом знает. Она уверена, что оба Майдана имеют негативные последствия для Украины.

К сожалению, первая революция разделила людей на сорта. Кто был там, тот знает. Вторая закончилась тем, что мы потеряли территорию. К сожалению, мы также потеряли мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я прошу вас – не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто берегите друг друга. Я много путешествую, поскольку являюсь музыкантом. Я часто нахожусь на гастролях, общаюсь с другими артистками. Вам все завидуют,

– обратилась Коханая к белорусам.

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Что известно о Виктории Коханой?

Виктория Коханая (настоящее имя – Виктория Кущ) – украинский композитор, поэтесса, саунд-продюсер. Училась в музыкальной школе, позже – в консерватории в Киеве. Является автором многих известных композиций, среди которых хиты "Юра, прости" и "Шуры-Муры" группы "НеАнгелы". Также Виктория неоднократно писала песни для российский исполнителей, в частности Аниты Цой, Таисии Повалий, Славы, Николая Баскова.

За свои произведения она получила многочисленные награды на украинских и российских музыкальных премиях.

26 мая 2019 года согласно приказу президента Украины Петра Порошенко Виктория Коханая была удостоена звания "Заслуженный деятель искусств Украины".