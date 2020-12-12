В Украине уже активно готовятся к Новому году и Рождеству. Люди пытаются создать дома праздничную атмосферу, чтобы не думать о пандемии коронавируса и других испытаниях, которые принес 2020 год. В частности, знаменитости уже украсили свои поместья. В каких звездных домах уже сияют новогодние огни – читайте в материале LifeStyle 24.

Звезды с нетерпением ждут зимних праздников. Дома они создают уютную, новогоднюю атмосферу, которая дарит ощущение магии и сказки. Кто из украинских артистов и других знаменитостей уже зажег рождественскую елку и находится в ожидании праздников – смотрите в материале 24 канала.

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Потап

Украинский рэпер и продюсер уже начал декорировать свой загородный дом. Он распространил на личной странице в инстаграме фотографию, где позирует, облокотившись на камин, что придает поместью атмосферности. Именно камин Потап уже украсил новогодними декорациями: веточками елки, что в сочетании с другими растениями. Посередине камина видим большой вишневый бант. Торжества таким декорациям добавляют свечи, которые стоят позади праздничной икебаны.

"Скоро праздники", – написал Потап в публикации.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездная супружеская пара украинских телеведущих показала новогоднюю елку, которая уже зажглась яркими огоньками в их доме. Рождественское дерево влюбленные украшали вместе с маленьким сыном Иваном. Так семья решила провести выходной и совместить приятное с полезным. Теперь в имении знаменитостей витает сказочная атмосфера зимних праздников.

Лидия Таран

Украинская телеведущая присоединилась к числу звезд, которые активно готовятся к Новому году и Рождеству. Она показала невероятно красивую елку, а также другие праздничные декорации, которые уже украшают ее дом. Лидия хорошо задекорировала лестницу, и теперь помещение стало еще красивее и уютнее.

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Маша Ефросинина

Телеведущая вместе с мужем и сыном также уже украсила новогоднюю елку. Большое рождественское дерево красуется в доме Маши Ефросининой, напоминая, что Новый год уже совсем близко. Теперь семейные вечера стали еще приятнее и атмосфернее.

Дзидзьо

Народный любимец также решил создать новогоднее настроение и уже приобрел елку. Он предпочел искусственное рождественское дерево, ведь оно дольше будет красивее и не нужно срубать елки в лесу. Однако, судя по фото, искусственная елка очень похожа на настоящую, чему Дзидзьо весьма рад.