Ко Дню Независимости Украины победительница проекта "Голос страны" Оксана Муха презентовала колоритное видео на народную песню "Шуміла ліщина".

Заслуженная артистка Украины Оксана Муха сегодня, 19 августа, на официальном ютуб-канале представила первый клип. Ролик снимали в родном городе исполнительницы – Львове.

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Главной съемочной площадкой стал новый 22-этажный дом во Львове, который еще не сдан в эксплуатацию.



Оксана Муха на съемках дебютного клипа / Фото: пресс-служба

Сюжет клипа на песню "Шуміла ліщина"

Оксана Муха предстает в клипе в образе невесты прошлого века, которая оказалась в современном мире. Артистка была одета в Полтавский народный свадебный наряд конца XIX-начала XX века – из коллекции Львовской этно-галереи Роксоляны Шимчук.

Коллекционер рассказала, что это очень ценный и уникальный наряд, что было характерно для состоятельных невест. Особенность такого строя заключается в его цветах.



Оксана Муха в образе невесты из прошлого века / Фото: пресс-служба

Для съемок Оксану одели в яркую рубашку, роскошную двухрылую плахту с ручным ткачеством, давнюю парчовую запаску, кромку-пояс с ячейками, венчик с бубончиками и позолоченный дукач в форме сердца с двумя птичками вверху, которые прикасаются клювиками, что символизирует общую судьбу на двоих.

Это невероятные ощущения. Когда я надела этот свадебный строй, наполнилась силой украинских традиций. Это трудно описать словами, но поняла, что хотела бы жить тогда, в те времена. Это очень мое!

- поделилась певица.



Оксана Муха на съемках клипа на песню "шумела орешник" / Фото: пресс-служба

Цель Оксаны Мухи проста и одновременно величественна – звучание украинской песни в каждом украинском доме. А еще, чтобы через украинскую песню мир открывал себе Украину и украинскую нацию. Поэтому премьеру своего дебютного клипа певица неслучайно посвятила знаковому для Украины дню – Дню Независимости.

Оксана Муха - "Шуміла ліщина": смотрите видео онлайн