Лидер украинской метал-группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк презентовал новую песню "Живые, как ангелы", посвященную молодым курсантам, погибшим в результате авиакатастрофы АН-26 вблизи Чугуева, что на Харьковщине.

Новую проникновенную композицию лидер группы опубликовал на фейсбук-странице группы "Тінь Сонця" 27 сентября. Музыкант рассказал, что автором слов стал его старший собрат Василий Ковтун, музыку к композиции он написал сам в день публикации видеоролика.

Сергей Василюк отметил, что ему крайне грустно, что в Украине случаются такие печальные события, как в случае с авиакатастрофой.

На новую композицию уже откликнулись поклонники группы и поблагодарили за поддержку музыкантов в такое нелегкое время:

"Жутко, грустно и очень больно! Не могу без слез думать об этой страшной трагедии... как подумаю, что они все такие же чьи-то сыновья, как и мой... Очень сочувствую матерям!!! Сережа, ты просто большой молодец! Спасибо за песню! Все, что делается в душе – все воспроизвел в песне!"

"Очень мощно. Боль, печаль и отчаяние навсегда."

"Трудно смириться с такой потерей. Почему? Почему? Почему? Такие молодые, только жить и жить... Песня супер, эмоции зашкаливают..."

Стоит добавить, что группа "Тінь Сонця" на следующий день после трагедии на Харьковщине, в связи с концертным графиком, должна была сыграть концерт в Киеве. Музыканты перенесли событие на 4 октября в связи с днем траура и выразили соболезнования родным погибших. "Просим прощения у всех за такие досадные неудобства. Помните: кому-то сегодня намного тяжелее, для кого-то сегодня – самый черный день в жизни..." – написали 26 сентября музыканты в фейсбуке.