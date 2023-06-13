Плоды будут гигантскими: как правильно ухаживать за помидорами в июне

Уход за помидорами в июне не требует больших затрат или усилий. Но время от времени нужно проводить определенные меры, чтобы они лучше росли и развивались.

Уход за помидорами в июне включает различные процедуры – подкормку, подвязывание к опорам, пасынкование и полив. Как это правильно делать, чтобы выросли большие плоды –подскажет 24 Канал.

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Как ухаживать за помидорами в июне

Процедура, которой не избежать – это пасынкование. Ее нужно проводить, когда побеги вырастут 4-5 сантиметров. Впервые пасынкование проводят после 2 недель высадки рассады в землю. Затем можно повторять каждые 10–14 дней. Это будет разжижать посадку. Обязательно нужно пасынковать высокие помидоры, потому что они очень разрастаются.



Пасынкование помидоров / Фото "Аграрии вместе"

В июне огороднику нужно следить, чтобы влага не испарялась с грядками на солнце. Можно положить на землю у кустов слой компоста или пучки травы.

с грядками на солнце. Можно положить на землю у кустов слой компоста или пучки травы. Важный момент: чтобы завязи не осыпались, нужно обработать кусты борной кислотой раз в две недели. Для этого берём 1 грамм борной кислоты и разводим его в 1 литре горячей воды. Когда раствор остынет, перелейте его в распылитель и становитесь в дело.

борной кислотой раз в две недели. Для этого берём 1 грамм борной кислоты и разводим его в 1 литре горячей воды. Когда раствор остынет, перелейте его в распылитель и становитесь в дело. Нужно соблюдать правильного полива, чтобы земля полностью не высыхала. Достаточно поливать раз в неделю, если нет дождей.

После того как рассада прижилась на постоянном месте и уронила корни, томаты нужно подвязать. Сорта высоких помидоров нужно прицепить к кольям – грубым палкам. Если высадили овощи из семян, привязываем тогда, когда появится не менее 6 листьев.



Подвязка помидоров / Фото "Фермер"

Колки лучше ставить в землю с северной стороны вглубь на 40 сантиметров от саженца и в 10 сантиметров от стебля. Высота колка зависит от конкретного сорта помидоров, обычно это от одного до 1,5 метров.

Что касается удобрения, томатам это нужно где-то 3 раза в сезон, если есть возможность каждые 2 недели. Они обязаны преобладать фосфор и калий. В частности, можно приготовить раствор из 20 г аммиачной селитры, 60-70 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. Всё разбавляем на 10 л воды.