Удобное путешествие: как собрать рюкзак в поход
Лето – это время путешествий и новых впечатлений. Это замечательная пора для покорения гор. Это стремительные вершины, необычайные пейзажи и впечатляющая природа. Для тех, кто выбирает активный отдых с рюкзаком на спине и ночевкой в палатках. Помочь большему удовольствию от путешествия смогут несколько простых советов по упаковке снаряжения в горы.
Бывает так, что перед походом мы тратим много времени для составления маршрута, сообщает 24 канал. А вот об упаковке и подготовке снаряжения вспоминаем в последний момент. Часто перед выездом бегаем по квартире и ищем какую-то вещь. Или колеблемся, понадобится ли лишняя пара обуви, потому что ее и так некуда запихнуть.
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Чтобы комфортно себя чувствовать в походе, необходимо научиться правильно упаковывать туристический рюкзак. Неправильно упакованный рюкзак приносит много хлопот и может полностью испортить поездку. От удобства и легкости передвижения зависит не только степень усталости в конце каждого дня, но и здоровье.
Для того, чтобы вы смогли полностью насладиться красотой гор и ваша поездка не была испорчена, LifeStyle 24 расскажет, что взять с собой и как правильно упаковать рюкзак.
Что необходимо взять в поход – список
1. Рюкзак
Сегодня существует большой выбор самых разнообразных моделей рюкзаков. Но большинство из них имеют общую схему строения. Она представляет собой вертикальную трубу с верхним и нижним входом. Главный отсек рюкзака может иногда разделяться перегородкой на 2 секции. Сверху, трубу накрывает клапан, содержащий несколько карманов. В современных рюкзаках очень удобная и гибкая система подвески (спины), которую можно очень точно подогнать под свою фигуру. Нужно подтянуть шлейки рюкзака так, чтобы он хорошо прилегал к спине, но не давил.
Поясной ремень должен быть плотно затянут на бедрах, это переносит 60% нагрузки со спины на таз и бедра. Следите за тем, чтобы рюкзак не провисал, потому что это увеличит нагрузку на спину. Нагрудная лямка замыкается только при преодолении препятствий, лучше фиксирует рюкзак и не дает ему наклоняться. При обычной ходьбе она не играет никакой роли, и только мешает нормально дышать.
2. Одежда
Одежда, которая вам нужна во время путешествия
Обязательно надо проверить, являются ли одежда и обувь подходящими для похода. Погода в Карпатах очень непредсказуема и переменчива. В течение суток может быть как очень жарко, так и очень холодно. Поэтому стоит быть готовым к резким переменам погоды.
Одежда:
- 2-3 футболки;
- легенький свитер;
- теплый свитер (вечера бывают очень холодные);
- ветровка;
- куртка водонепроницаемая с капюшоном;
- носки (1 пара теплых, 2-3 обычных);
- штаны ходовые (отлично подойдут брюки, которые трансформируются в шорты);
- кепка (желательно иметь бафф – универсальную повязку-виндстопер);
- перчатки (легкие перчатки защитят ваши руки от ветра и переохлаждения после дождя);
- также очень хорошо иметь термобелье для сна.
Совет: всю одежду держите в водонепроницаемом пакете, термомешке, или в обычном пакете для защиты от влаги.
3. Обувь
Обувь / Facebook / Ирина Ковальчук
Лучшая обувь – это треккинговые ботинки или кроссовки. Тоже подходят прочные кожаные ботинки. Ну и по меньшей мере – обычные кроссовки или кеды. Также, ни в коем случае нельзя идти в поход в новой, не разношенной обуви. Иначе вам гарантированы отеки ног, волдыри и мозоли. Обувь нужно брать именно своего размера с запасом на теплые носки. Надо иметь сменную обувь. Для этого лучше всего подходят сандалии.
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4. Карта
Для того, чтобы ваш поход не закончился, еще не начавшись, обязательно проверьте, взяли ли карту именно того маршрута, который собираетесь пройти. Многие туристы не берут с собой карту и нормально без нее обходятся. Тем не менее, карта очень важна в походе. С ее помощью вы можете сориентироваться на местности, определить другие схода с маршрута при необходимости, найти источник воды и место ночевки. И если вы не хотите, чтобы вас искали спасатели – карта – необходимый атрибут похода. Рекомендуем оклеить карту скотчем, чтобы она не промокла и не порвалась.
5. Защита от дождя
Защита от дождя/ Gorgany PRO
Лето в Карпатах – сезон дождей. Дождь здесь идет практически ежедневно. Поэтому обязательно возьмите дождевик. Также непременной должна быть накидка от дождя на рюкзак.
Совет: дождевики, продаваемые на рынке непригодны для похода. Желательно взять непромокаемую накидку, или же пончо, которые накрывают вас вместе с рюкзаком. Тогда в ливень все вещи останутся сухими.
6. Кружка, ложка, миска, нож
Необходимые столовые приборы в поход
Как показывает практика, именно эти вещи люди забывают чаще всего. И если вы путешествуете с друзьями, то ужин из общего котла общей ложкой может только сблизить вас. Но если с вами малознакомые люди – ситуация достаточно неприятная.
Совет: не нужно брать вилку, ложка прекрасно заменяет ее. Тем более сейчас продаются ложко-вилки из термостойкого материала. Не берите с собой тяжелую посуду и бьющуюся посуду. Нож надо иметь складной. Очень хорошо, когда вы имеете складной нож с инструментами. Он поможет вам во многих ситуациях.
7. Палатка
Палатка / Спорт Контент
Палатка должна быть не тяжелая, потому что вам ее нести на себе. Также она должна быть водонепроницаемой и непродуваемой, чтобы выдерживать все ливни и шквальные ветры, которые возможны на высоте. Палатка должна быть двухтентовой, верхний тент – водонепроницаемый. Нижний – это москитная сетка с водонепроницаемым дном. Палатка оснащена дюралюминиевыми дугами и надежными оттяжками.
Совет: если у вас нет такой палатки, пойдите в специализированный магазин и возьмите ее на прокат. Там вам посоветуют модель, которая вам больше всего подходит. Для того, чтобы равномерно распределить вес между участниками похода, палатку можно разделить как на две (верхний тент+дуги; москитная сетка+колышки) так и три (отдельно тент, москитка, дуги+колышки) части.
8. Спальник и каремат
Спальник и каремат / Facebook / Ирина Ковальчук
Спальник лучше выбрать из синтетического материала – он быстро сохнет, сравнительно легкий и не занимает много места. Запомните, что спальник всегда должен быть внутри рюкзака.
Коврик нужен для того, чтобы не так дуло от земли, а также он пригодится, чтобы защитить костер от ветра, так вы быстрее разозжете его и приготовите пищу. Также на нем вы и будете сидеть у костра.
9. Средства для приготовления пищи
Средства для приготовления пищи / Карпаты. Отдых в частном секторе
Если вы идете в поход, который будет проходить выше зоны леса – возьмите с собой горелку. Иначе будете есть только хлеб и консервы. Если же ночевки запланированы у дров – не забудьте топор и спички или зажигалку. И еще возьмите котелок один на всех.
Совет: для того, чтобы защитить огонь на горелке от ветра – сверните вокруг него каримат. Так вы приготовите еду намного быстрее.
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10. Аптечка
Вся необходимая аптечка, которая вам пригодится в походе
Большинство туристов сознательно пренебрегают аптечкой. Но LifeStyle 24 рекомендует вам обязательно взять самые необходимые препараты с собой.
- Нестероидные противовоспалительные препараты: "Ибупрофен" или "Парацетамол". Применяют при болях любой локализации (от головной до боли в горле при простуде), лихорадке.
- Антигистаминные. Если вы аллергик – возьмите с собой пачку "Лоратадина" или "Цетиризина".
- Антисептики. Хлоргексидин наиболее эффективен и безболезнен.
- Солнцезащитный крем. Покупайте с SPF не менее 30. Солнце в горах еще опаснее, чем на пляже.
- Средство для обработки сгоревшей на солнце кожи и ожогов. Доказали свою эффективность лосьон "Алоэ Вера" и "Каламин". Пантенол при ожогах не помогает.
- Растворы для регидротации и Лоперамид. Диарея путешественника, пищевое отравление – частые спутники туриста. "Лоперамид" – антидиарейный препарат. Препятствует поносу. Использовать только как экстренную мера, если вы в дороге и не имеете доступа к туалету.
- Перевязочные материалы. Бинты, пластырь. Эластичный бинт необходим при растяжениях и вывихах.
- Перчатки медицинские нитриловые.
- Нашатырь.
Если у вас есть личные медикаменты – обязательно берите их с собой.
11. Фонарик
Да, вы можете его ни разу не использовать. А еще он может спасти вам жизнь. В условиях плохой видимости человека значительно легче найти по свету. Ну и конечно, вы можете подсветить себе, чтобы не запутаться ночью в оттяжках палатки, когда будете идти в туалет, или чтобы найти нужную вещь в рюкзаке. А еще вы можете раскладывать палатку или готовить ужин в сумерках и светить фонариком. Можете просто его подвесить его к верху палатки и всей компанией поиграть в интересную игру. Желательно иметь налобный фонарик с задним красным маячком и несколькими режимами света.
12. Ремнабор
Поход – это место, где не все вещи проходят проверку на прочность. Поэтому очень желательно иметь такие вещи, как:
- скотч или изолента;
- игла, нить;
- шнуровки, веревки.
С помощью них вы сможете починить почти все, что не выдержит нагрузки.
Ну и наконец проверьте ваш рюкзак!
Поход в горах/ Gorgany PRO
Помните, все, что вы возьмете – нести будете сами. Поэтому правильно упакуйте рюкзак.
Самые необходимые вещи, такие как карта, бутылка с водой, дождевик держите в карманах рюкзака, чтобы они всегда были наготове. Внешне может быть прикреплен также каремат. Самые легкие вещи должны располагаться внизу и в средней части рюкзака, которая прилегает к спине. Более тяжелые вещи следует складывать в средний отдел ближе к спине и сверху в шапку.
Легонько попрыгайте перед тем как отправляться, чтобы проверить, ничего ли не колотится, не звенит. Рюкзак не должен оттягивать вас назад или в сторону.
Автор: Ирина Ковальчук