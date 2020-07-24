Лето – это время путешествий и новых впечатлений. Это замечательная пора для покорения гор. Это стремительные вершины, необычайные пейзажи и впечатляющая природа. Для тех, кто выбирает активный отдых с рюкзаком на спине и ночевкой в палатках. Помочь большему удовольствию от путешествия смогут несколько простых советов по упаковке снаряжения в горы.

Бывает так, что перед походом мы тратим много времени для составления маршрута, сообщает 24 канал. А вот об упаковке и подготовке снаряжения вспоминаем в последний момент. Часто перед выездом бегаем по квартире и ищем какую-то вещь. Или колеблемся, понадобится ли лишняя пара обуви, потому что ее и так некуда запихнуть.

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Чтобы комфортно себя чувствовать в походе, необходимо научиться правильно упаковывать туристический рюкзак. Неправильно упакованный рюкзак приносит много хлопот и может полностью испортить поездку. От удобства и легкости передвижения зависит не только степень усталости в конце каждого дня, но и здоровье.

Для того, чтобы вы смогли полностью насладиться красотой гор и ваша поездка не была испорчена, LifeStyle 24 расскажет, что взять с собой и как правильно упаковать рюкзак.



Что необходимо взять в поход – список

1. Рюкзак

Сегодня существует большой выбор самых разнообразных моделей рюкзаков. Но большинство из них имеют общую схему строения. Она представляет собой вертикальную трубу с верхним и нижним входом. Главный отсек рюкзака может иногда разделяться перегородкой на 2 секции. Сверху, трубу накрывает клапан, содержащий несколько карманов. В современных рюкзаках очень удобная и гибкая система подвески (спины), которую можно очень точно подогнать под свою фигуру. Нужно подтянуть шлейки рюкзака так, чтобы он хорошо прилегал к спине, но не давил.

Поясной ремень должен быть плотно затянут на бедрах, это переносит 60% нагрузки со спины на таз и бедра. Следите за тем, чтобы рюкзак не провисал, потому что это увеличит нагрузку на спину. Нагрудная лямка замыкается только при преодолении препятствий, лучше фиксирует рюкзак и не дает ему наклоняться. При обычной ходьбе она не играет никакой роли, и только мешает нормально дышать.

2. Одежда



Одежда, которая вам нужна во время путешествия

Обязательно надо проверить, являются ли одежда и обувь подходящими для похода. Погода в Карпатах очень непредсказуема и переменчива. В течение суток может быть как очень жарко, так и очень холодно. Поэтому стоит быть готовым к резким переменам погоды.

Одежда:

2-3 футболки;

легенький свитер;

теплый свитер (вечера бывают очень холодные);

ветровка;

куртка водонепроницаемая с капюшоном;

носки (1 пара теплых, 2-3 обычных);

штаны ходовые (отлично подойдут брюки, которые трансформируются в шорты);

кепка (желательно иметь бафф – универсальную повязку-виндстопер);

перчатки (легкие перчатки защитят ваши руки от ветра и переохлаждения после дождя);

также очень хорошо иметь термобелье для сна.

Совет : всю одежду держите в водонепроницаемом пакете, термомешке, или в обычном пакете для защиты от влаги.

3. Обувь



Обувь / Facebook / Ирина Ковальчук

Лучшая обувь – это треккинговые ботинки или кроссовки. Тоже подходят прочные кожаные ботинки. Ну и по меньшей мере – обычные кроссовки или кеды. Также, ни в коем случае нельзя идти в поход в новой, не разношенной обуви. Иначе вам гарантированы отеки ног, волдыри и мозоли. Обувь нужно брать именно своего размера с запасом на теплые носки. Надо иметь сменную обувь. Для этого лучше всего подходят сандалии.

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4. Карта

Для того, чтобы ваш поход не закончился, еще не начавшись, обязательно проверьте, взяли ли карту именно того маршрута, который собираетесь пройти. Многие туристы не берут с собой карту и нормально без нее обходятся. Тем не менее, карта очень важна в походе. С ее помощью вы можете сориентироваться на местности, определить другие схода с маршрута при необходимости, найти источник воды и место ночевки. И если вы не хотите, чтобы вас искали спасатели – карта – необходимый атрибут похода. Рекомендуем оклеить карту скотчем, чтобы она не промокла и не порвалась.

5. Защита от дождя



Защита от дождя/ Gorgany PRO

Лето в Карпатах – сезон дождей. Дождь здесь идет практически ежедневно. Поэтому обязательно возьмите дождевик. Также непременной должна быть накидка от дождя на рюкзак.

Совет : дождевики, продаваемые на рынке непригодны для похода. Желательно взять непромокаемую накидку, или же пончо, которые накрывают вас вместе с рюкзаком. Тогда в ливень все вещи останутся сухими.

6. Кружка, ложка, миска, нож



Необходимые столовые приборы в поход

Как показывает практика, именно эти вещи люди забывают чаще всего. И если вы путешествуете с друзьями, то ужин из общего котла общей ложкой может только сблизить вас. Но если с вами малознакомые люди – ситуация достаточно неприятная.

Совет : не нужно брать вилку, ложка прекрасно заменяет ее. Тем более сейчас продаются ложко-вилки из термостойкого материала. Не берите с собой тяжелую посуду и бьющуюся посуду. Нож надо иметь складной. Очень хорошо, когда вы имеете складной нож с инструментами. Он поможет вам во многих ситуациях.

7. Палатка



Палатка / Спорт Контент

Палатка должна быть не тяжелая, потому что вам ее нести на себе. Также она должна быть водонепроницаемой и непродуваемой, чтобы выдерживать все ливни и шквальные ветры, которые возможны на высоте. Палатка должна быть двухтентовой, верхний тент – водонепроницаемый. Нижний – это москитная сетка с водонепроницаемым дном. Палатка оснащена дюралюминиевыми дугами и надежными оттяжками.

Совет : если у вас нет такой палатки, пойдите в специализированный магазин и возьмите ее на прокат. Там вам посоветуют модель, которая вам больше всего подходит. Для того, чтобы равномерно распределить вес между участниками похода, палатку можно разделить как на две (верхний тент+дуги; москитная сетка+колышки) так и три (отдельно тент, москитка, дуги+колышки) части.

8. Спальник и каремат



Спальник и каремат / Facebook / Ирина Ковальчук

Спальник лучше выбрать из синтетического материала – он быстро сохнет, сравнительно легкий и не занимает много места. Запомните, что спальник всегда должен быть внутри рюкзака.

Коврик нужен для того, чтобы не так дуло от земли, а также он пригодится, чтобы защитить костер от ветра, так вы быстрее разозжете его и приготовите пищу. Также на нем вы и будете сидеть у костра.

9. Средства для приготовления пищи



Средства для приготовления пищи / Карпаты. Отдых в частном секторе

Если вы идете в поход, который будет проходить выше зоны леса – возьмите с собой горелку. Иначе будете есть только хлеб и консервы. Если же ночевки запланированы у дров – не забудьте топор и спички или зажигалку. И еще возьмите котелок один на всех.

Совет : для того, чтобы защитить огонь на горелке от ветра – сверните вокруг него каримат. Так вы приготовите еду намного быстрее.

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10. Аптечка



Вся необходимая аптечка, которая вам пригодится в походе

Большинство туристов сознательно пренебрегают аптечкой. Но LifeStyle 24 рекомендует вам обязательно взять самые необходимые препараты с собой.

Нестероидные противовоспалительные препараты : "Ибупрофен" или "Парацетамол". Применяют при болях любой локализации (от головной до боли в горле при простуде), лихорадке.

: "Ибупрофен" или "Парацетамол". Применяют при болях любой локализации (от головной до боли в горле при простуде), лихорадке. Антигистаминные . Если вы аллергик – возьмите с собой пачку "Лоратадина" или "Цетиризина".

. Если вы аллергик – возьмите с собой пачку "Лоратадина" или "Цетиризина". Антисептики . Хлоргексидин наиболее эффективен и безболезнен.

. Хлоргексидин наиболее эффективен и безболезнен. Солнцезащитный крем . Покупайте с SPF не менее 30. Солнце в горах еще опаснее, чем на пляже.

. Покупайте с SPF не менее 30. Солнце в горах еще опаснее, чем на пляже. Средство для обработки сгоревшей на солнце кожи и ожогов . Доказали свою эффективность лосьон "Алоэ Вера" и "Каламин". Пантенол при ожогах не помогает.

. Доказали свою эффективность лосьон "Алоэ Вера" и "Каламин". Пантенол при ожогах не помогает. Растворы для регидротации и Лоперамид . Диарея путешественника, пищевое отравление – частые спутники туриста. "Лоперамид" – антидиарейный препарат. Препятствует поносу. Использовать только как экстренную мера, если вы в дороге и не имеете доступа к туалету.

. Диарея путешественника, пищевое отравление – частые спутники туриста. "Лоперамид" – антидиарейный препарат. Препятствует поносу. Использовать только как экстренную мера, если вы в дороге и не имеете доступа к туалету. Перевязочные материалы . Бинты, пластырь. Эластичный бинт необходим при растяжениях и вывихах.

. Бинты, пластырь. Эластичный бинт необходим при растяжениях и вывихах. Перчатки медицинские нитриловые.

Нашатырь.

Если у вас есть личные медикаменты – обязательно берите их с собой.

11. Фонарик

Да, вы можете его ни разу не использовать. А еще он может спасти вам жизнь. В условиях плохой видимости человека значительно легче найти по свету. Ну и конечно, вы можете подсветить себе, чтобы не запутаться ночью в оттяжках палатки, когда будете идти в туалет, или чтобы найти нужную вещь в рюкзаке. А еще вы можете раскладывать палатку или готовить ужин в сумерках и светить фонариком. Можете просто его подвесить его к верху палатки и всей компанией поиграть в интересную игру. Желательно иметь налобный фонарик с задним красным маячком и несколькими режимами света.

12. Ремнабор

Поход – это место, где не все вещи проходят проверку на прочность. Поэтому очень желательно иметь такие вещи, как:

скотч или изолента;

игла, нить;

шнуровки, веревки.

С помощью них вы сможете починить почти все, что не выдержит нагрузки.

Ну и наконец проверьте ваш рюкзак!



Поход в горах/ Gorgany PRO

Помните, все, что вы возьмете – нести будете сами. Поэтому правильно упакуйте рюкзак.

Самые необходимые вещи, такие как карта, бутылка с водой, дождевик держите в карманах рюкзака, чтобы они всегда были наготове. Внешне может быть прикреплен также каремат. Самые легкие вещи должны располагаться внизу и в средней части рюкзака, которая прилегает к спине. Более тяжелые вещи следует складывать в средний отдел ближе к спине и сверху в шапку.

Легонько попрыгайте перед тем как отправляться, чтобы проверить, ничего ли не колотится, не звенит. Рюкзак не должен оттягивать вас назад или в сторону.

Автор: Ирина Ковальчук