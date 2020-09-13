Вокалистка львовской кавер-группы A'story band, участница 10 сезона проекта "Голос страны" Анна Боршовская поделилась подробностями создания телешоу и впечатлениями от сотрудничества с Потапом и Настей Каменских. Также девушка рассказала о творчестве коллектива A'story band, где она является солисткой, и призналась, как карантин отразился на карьере.

Недавно во Львове состоялся молодежный форум "Молодвиж". Организаторы пригласили многих исполнителей из разных уголков Украины. Среди тех, кто радовал гостей своей музыкой, была группа A'story band, в составе которой выступила участница популярного проекта "Голос страны" Анна Боршовская. О закулисье телешоу и творчестве музыканта – читайте в материале LifeStyle 24.

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После длительных выступлений с кавер-группой A'story band, где ты являешся вокалисткой, приняла участие в проекте "Голос страны". Какой опыт получила от участия в шоу?

Прежде всего, для меня это был жизненный опыт. Обычно, когда я ездила в Киев или другие города, со мной рядом были родители или друзья, какая-то поддержка. Здесь все проблемы, которые возникали: с проживанием, с доездом, с опозданиями, нужно было решать самой. Рядом не было никакой поддержки, можно было лишь советы спросить. То был очень крутой опыт. Уже со следующими поездками все было гораздо проще. Исчез страх. Я понимала, что в любом случае можно найти какое-то решение проблемы.

Конечно, я наконец поняла, как происходит создание этого шоу. Порой на телевидении показывают 5 минут эпизода с участником, а на самом деле этот эпизод снимают 35 минут. На экране мы видим только красивую картинку, а ее создание требует много времени и усилий. На "Голосе страны" очень ответственно относятся к съемкам. Что-то не так сказал, не так повернулся – переснимаем. Не так уложены волосы, не так сидит одежда – переснимаем.

Также, это был большой опыт, как для музыканта. Я увидела профессиональную аппаратуру, пела в профессиональные микрофоны. Конечно, на концертах то же самое все делаем, но там это все на высшем уровне. Такой проект, как "Голос страны" – это возможность почувствовать себя чуточку более важным и востребованным музыкантом, чем ты есть на самом деле. Хотя я также поняла, что нет какого-то особого отношения к участникам. Наоборот, это как конвейер – их настолько много, что ты себя чувствуешь рядовым солдатом, которым управляют и указывают, что делать. Людям с тяжелым характером, не привыкшим подчиняться другим, будет довольно трудно.

Анна Боршовская на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Ты могла выбрать между командами Потапа и Насти Каменских и Монатика. Почему пошла к Потапу и Насте и что тебе дало такое сотрудничество?

Скажу банально – видела, что они очень часто рекламируют своих участников в инстаграме. То есть, делают репосты, рекомендуют посмотреть видео своих участников. Скорее всего, именно поэтому выбрала их.

Такое сотрудничество дало ценные советы от тренеров, а также хорошую рекламу. Они все-таки распространили мои выступления на своих страницах в социальных сетях. Если бы я выбрала Монатика, или вернулся бы кто-то другой, то любой из них дал бы полезные советы, потому что эти люди достигли очень крутых вершин и их стоит слушать.



Выступление группы A'story band на "Молодвиже" / Фото: Елена Одлежук

Возможно, есть совет или наставление, которое ты получила от звездных тренеров и которым до сих пор руководствуешься?

Больше всего я запомнила слова Насти Каменских: "Это все шоу и важно не то, что ты сделаешь на нем, а что сделаешь после, что ты вынесешь отсюда, чему научишься, находясь здесь". Надо брать максимум здесь и сейчас. И не думать о том, если ты покинешь проект сразу или не пройдешь дальше, то ничего не получится. Нужно с полученным багажом знаний развиваться и идти вперед.

Карантин оставил свой след в творчестве каждого артиста. Как он повлиял на твое творчество?

На меня он повлиял и положительно, и отрицательно. Радуюсь, что он не начался быстрее и я все-таки успела принять участие в проекте, к которому очень долго шла. Положительно, потому что был период, когда нужно было отдохнуть от повседневной работы. Здесь не идет речь о музыке. Тем не менее, нужно было отдохнуть и от нее. Кажется, что в жизни каждого музыканта есть время, когда надо взять перерыв. Это даже полезно для того, чтобы отойти от этого и впоследствии окунуться в сферу с новыми идеями и мыслями. Конечно, если бы этот карантин не длился три месяца, то все было бы идеально.

Каждому артисту хочется выступать, потому что именно во время выступления через песню музыкант делится всеми своими эмоциями с окружающими. Важно петь для людей, чувствовать их энергетику, видеть улыбки, переживания, тревогу, иногда даже слезы во время каких-то лирических песен. Это все мотивирует, чтобы дальше совершенствоваться, развиваться, создавать свою музыку. Концерты – это источник энергии для артиста. Я сейчас не говорю о финансовой составляющей. Конечно, это также очень важно, но важнее получить эмоции и заряд энергии от выступления. С карантином это стало гораздо сложнее реализовать, потому что действуют ограничения. Было запланировано много летних фестивалей, которые отменили. Также не произошло много частных событий, в частности свадеб. Это большой минус.



Выступление группы A'story band на "Молодвиже" / Фото: Елена Одлежук

Сейчас работаешь над новыми проектами? Есть ли в планах участие в других телешоу?

Сейчас больше работаем над своими песнями. Хочется создавать что-то свое. Что касается участия в телепроектах, то, когда будет такая возможность, конечно, воспользуемся ею. Все равно надо использовать любой, даже самый маленький шанс. В результате человек получает самое ценное – опыт, который потом пригодится в достижении гораздо больших целей и главной цели в жизни. Я бы хотела участвовать в проектах вместе с группой, потому что это моя большая поддержка и так я чувствую себя намного увереннее.

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