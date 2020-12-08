Марк Чэпмен сделал 4 выстрела в спину Джона Леннона, когда он был у входа в здание "Дакота". Произошло это 8 декабря 1980.

Смерть музыканта констатировали в больнице Святого Луки-Рузвельта, причина - большая потеря крови. Джону Леннону на момент убийства было 40 лет, пишет 24 канал.

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Биография Джона Леннона

Джон Леннон – британский рок-музыкант, основатель и участник группы The Beatles. Он был одним из самых влиятельных музыкантов XX века. Родился 9 октября 1940 года.

Кроме своей музыкальной деятельности Леннон был политическим активистом, проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Это сделало его иконой хиппи.

В 1956 году вместе со своими школьными друзьями основал группу Quarry Men, названную в честь школы. Через 3 года группа переименовали в Beatles.



Группа Beatles / Фото wikipedia

Первые концерты и турне за рубежом. Уже 1964 году Ливерпульская группа была известна всему миру.

Личная жизнь

Джон Леннон был женат 2 раза. От первого брака с Синтией Джон есть сын Джулиан.

Художница-авангардистка Йоко Оно стала его второй женой. В 1975 году у супругов родился сын, которого назвали Шоном Таро Оно Ленноном. После этого музыкант заявил о завершении карьеры и следующие 5 лет посвятил сыну.



Джон Леннон и Йоко Оно / Фото teleprogramma

В течение всей жизни Джон Леннон проявлял себя не только как музыкант, но и как художник и писатель.

Убийство известного музыканта

8 декабря 1980 у входа в здание был убит известный музыкант и основатель группы The Beatles. В течение дня убийца Марк Чэпмен был в "Дакоте", где Леннон жил со своей второй женой, и когда музыкант вышел, тот попросил его оставить автограф на альбоме Double Fantas, что тот и сделал.

Этот момент увековечил фотограф Пол Гореш. Фотография Леннона и Чепмена стала последним прижизненным снимком музыканта. Гореш пообещал сделать копию фотографии для Марка Чепмена и тот остался у "Дакоты".



Вход в дом, где жил и был убит Леннон​ / Фото wikipedia

Вечером, когда Джон Леннон и Йоко Оно возвращались со звукозаписывающей студии Record Plant. Марк Чепмен выстрелил в музыканта 5 раз (в Леннона попали 4 пули).

В больнице констатировали смерть из-за большой потери крови. Чепмен не пытался скрыться с места преступления и не оказал сопротивления при задержании.

10 декабря 1980 тело Джона Леннона было кремировано на кладбище Фернклифф, Гринберг. Йоко Оно заявила, что похорон не будет.

Что известно о Марке Чепмене Марк Чепмен родился в 1955 году. В школьные годы он был заядлым битломаном. Одежда и длинные волосы – соответствовали стилю The Beatles. Когда группа распалась, Чепмен вступил в "Ассоциацию молодых христиан". После школы он нигде не учился и у него не былоло конкретной профессии. Последние годы перед покушением на Джона Леннона мужчина жил на острове Оаху, вместе с женой Глорией. Он работал в "Вайкики" с 1979 года. В последний рабочий день Чепмен расписался в журнале как "Джон Леннон", купил пистолет, взял в долг 2 тысячи долларов и уехал, ничего не объяснив жене. Он спланировал убийство до мелочей. Когда приехала полиция, мужчина сидел на месте преступления и читал книгу "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, с главным героем которой он себя ассоциировал. За убийство Леннона Чэпмен получил пожизненное заключение. Основным мотивом убийства было то, что Чэпмен хотел стать известным и похитить славу музыканта.

О смерти Леннона широкой общественности сообщили во время футбольного трансляции Monday Night Football на канале АВС.

После смерти

Убийство Джона Леннона усилило опасения за свою жизнь в других экс-битлов и известных музыкантов. Группа The Beatles официально распался 27 апреля 1981.

Чепмен и пожизненное заключение

За убийство музыканта Марк Чепмен получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 20 лет. С 2000 года комиссия отказала ему в этом 11 раз.



Марк Чепмен – убийца Джона Леннона / Фото BBC

В августе 2020 состоялось последнее слушание, на котором Чепмен извинился перед вдовой Йоко Оно. Также он добавил, что думает о своем "отвратительном поступке" ежедневно.

Последний автограф

Экземпляр альбома Double Fantasy с автографом Джона Леннона выставили на продажу на аукционе со стартовой ценой 400 тысяч долларов. Именно эту пластинку британский рок-музыкант подписал для своего убийцы.



Альбом Double Fantasy с автографом / Фото goldinauctions