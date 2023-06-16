Чем кропить помидоры после дождя, чтобы они не испортились

Когда падают дожди, овощи начинают заражаться разными грибковыми болезнями. Любому огороднику хочется избежать этого явления.

После дождей обработка помидоров просто необходима для защиты их от заболеваний и вредителей. 24 Канал даст несколько рекомендаций, чем кропить помидоры после дождя.

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Обработка помидоров после дождя

После дождей увеличивается риск грибковых заболеваний, таких как фитофтороз. Для профилактики можно обработать помидоры препаратами на основе меди или окиси меди.

Также может увеличиться активность вредителей, таких как белокрылышки, листовки или медведки. Против них можно использовать разные натуральные средства.

К примеру, раствор мыла или паприки, поможет снизить их вредное воздействие. Разведите мыло или паприку в воде и распылите на растения, особенно на нижнюю сторону листьев.



Хозяйственное мыло / Фото Deposit.files

Проверяйте помидоры после осадков на признаки гнили или повреждений. Вырывайте плохие плоды, чтобы инфекция не распространялась дальше.

Поможет смесь на основе кефира. 1 литр жидкости нужно развести в 10 литрах воды. Хорошо перемешиваем и поливаем помидоры раз в неделю.



Кефир / Фото Good Food

Для того чтобы сохранить помидоры, возьмите обычную соль и растворите его в 10 литрах воды. Благодаря такой обработке на листьях появится защитная плёнка, которая не допустит инфекции.



Соль / Фото Systopt

Чтобы помидоры не испортились после дождей, добавьте 2 стакана порезанного чеснока до 10 л воды. Дайте настояться сутки, процедите и добавьте 2 грамма марганцовки. Таким образом, можно подкармливать помидоры три раза в сезон.



Порезанный чеснок / Фото Mad-cars.com

Пригодится и пепел: половину ведра опять же на 10 литров воды Пусть бродит 3 суток. Затем долейте еще немного воды и добавьте 30 граммов хозяйственного мыла. Можете относиться к делу.



Зола / Фото Deposit.photos