О своенравном характере Меган Маркл неоднократно писали западные СМИ. Но на этот раз биографы раскрыли детали одного из первых конфликтов, вспыхнувшем между герцогиней Сассекской и работниками дворца. Произошло это в первые месяцы ее романа с принцем Гарри.

Конфликт описали Омид Скоби и Кэролин Дюран в книге "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи", передает People. По их данным, еще в 2016 году у герцогини Сассекской было непонимание с представителями дворца. Меган Маркл носила украшение с инициалами, которые символизировали их с принцем Гарри имена. Тогда еще только распространялись слухи о романе пары, а фотографы подстерегали первые доказательства этой информации.

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Представители Букингемского дворца по поручению королевы беседовали с Меган. Они призвали ее не носить такие украшения, что возмутило актрису.

"Они сказали ей, что ношение таких колье только побуждает фотографов делать еще больше снимков и приведет к громким заголовкам... Меган почти ничего не сказала во время разговора, а просто выслушала. Но после того, как попрощалась, она была недовольна и очень эмоциональна. Хотя она знала, что у помощника были хорошие намерения, однако тот факт, что кто-то из команды ее бойфренда говорил ей, какие украшения носить или что не стоит улыбаться фотографу, выглядел сюрреалистическим", – рассказали авторы книги.

После инструктажа с представителями дворца Меган Маркл звонила подруге и жаловалась на непонятные для нее правила.

"Я не могу победить здесь. Они делают из меня виноватую, будто это похоже на то, что я поощряю фотографов. Я не знаю, что сказать. Только вчера в интернете писали, что я выгляжу несчастной на фотографиях, потому что я стараюсь просто игнорировать фотографа", – говорила Меган.

Что известно о книге

"В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" наделала шума в мире. Сейчас в сети появляются фрагменты издания, которые дают новые детали о жизни королевской семьи и браке герцогов Сассекских. В продажу книга поступит 11 августа, поэтому все американцы смогут узнать больше деталей о знаменитых супругах.

Авторы издания описали жизнь принца Гарри и Меган Маркл, начиная с первых дней их романа и заканчивая резонансным отказом от королевских обязанностей. Информацию для книги писатели получали от инсайдеров из дворца и близких друзей герцогов Сассекских.