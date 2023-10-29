Обычно на тыкве вырезают глаза, рот, нос, которые будут делать вид страшного лица. Также внутрь кладут свечу. Такая тыква называется "фонариком Джека", что является главным символом праздника. Как сделать такой атрибут в домашних условиях – знает 24 Канал.

Какая должна быть тыква на Хэллоуин

Для такого дела нужно взять свежие плоды, имеющие не очень жесткую кожуру. Тогда легче будет сделать хорошее изделие.

Пригодятся тыквы круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. Специалисты говорят, что оптимальный для этого сорт – именно крупноплодный. Потому что они имеют много пространства внутри, при этом стенки – не плотные.

Также лучше брать тыквы насыщенного оранжевого оттенка. Ведь от яркости цвета зависит насколько красивым и эффектным будет овощ. Кстати, обратите внимание, чтобы плод был созревшим. Для этого постучите по нему: должен быть глухой звук.

Как подготовить тыкву к Хэллоуину

Для процесса нужен маркер, нож, сосуд для мякоти. Фломастером или маркером нарисуйте на плоде фигуру, которую пожелаете. Может быть кружочек, квадрат или ромб. После этого возьмите острый нож и вырежьте крышку по линиям. Тогда достаньте ее из тыквы.



Рисуем фигуру у плодоножки / Фото Baguette Сlub

Удалите все содержимое тыквы: тоесть, нужно избавиться от мякоти и семен полностью. Это можно сделать ложкой или ножом, как вам удобнее.

Тогда приложите к плоду трафарет-заготовку или копировальную бумагу. Обведите маркером глаза, нос и рот, чтобы создать желаемое "лицо". Тогда вырежьте кожуру в этих местах тоненьким ножом.



Изображаем очертания / Фото Baguette Сlub

Чтобы срезы на тыкве выглядели хорошо, нужно обработать их вазелином. Если вы заметили, что плод увядает, то нужно погрузить его в воду на несколько часов.

Выберите несколько свечей, запихайте их в тыкву и зажгите. Можно накрыть его крышкой или оставить без нее, зависит от вашего желания.