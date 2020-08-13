Американо-мексиканский певец и актер, прославившийся в 1994 году благодаря хиту La Bamba, умер в возрасте 83 лет.

О смерти гитариста сообщило издание The Guardian. Как известно, это произошло в больнице Калифорнии от осложнений, вызванных COVID-19. Печальную весть сообщил режиссер Дэвид Эберсол, который недавно закончил съемку документального фильма об артисте.

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Трини Лопес стал популярным под руководством Франка Синатры и Бадди Холли, который заметил его однажды в ночном клубе Калифорнии. Он выступал на испанском и английском языках, записал такие хиты, как: La Bamba, If I Had a Hammer, Lemon Tree. Его мексиканское происхождение в то время могло негативно повлиять на его карьеру, однако он никогда не боялся показывать свои корни.

Я настоял на том, чтобы сохранить свое имя Лопес. Я горжусь тем, что я Лопес. Я горжусь тем, что я мексиканец,

– сказал он в интервью The Dallas Morning News.

Кроме музыкальной карьеры, Лопес был и актером. В частности, он снялся в фильмах "Грязная дюжина" и "Финкс".

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