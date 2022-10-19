Астролог назвал трех знаков Зодиака, которые никогда не врут

Астрологи рассказали, что Весы, Козероги и Рыбы не умеют врать. Они лучше скажут горькую правду, чем будут обманывать людей вокруг себя.

Эти знаки Зодиака считаются самыми честными среди всех, пишет 24 канал. Характеристика говорить правду давалась этим людям еще с рождения, поэтому они так честны со всеми и стараются никогда никого не вводить в заблуждение.

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Весы

Весы очень честные люди. Они никогда не обманывают своих собеседников. Весы не любят создавать вокруг себя неудобные ситуации, из которых надо выходить, поэтому просто говорят правду, какой бы горькой она ни была.

Козероги

Козероги очень важны. Им важно знать правду и потому сами никого не обманывают. Родители научили еще в детстве их быть честными и никому не врать. Кроме того, Козероги любят рубить с плеча и говорить правду в глаза, даже если она кого-то не устраивает.

Рыбы

Рыбы довольно честные люди. Им можно доверять, поскольку из их уст звучит только правда. Рыбы очень правдивые знаки Зодиака, поэтому если им кто-то лжет, они воспринимают такую информацию очень болезненно и с раздражением.