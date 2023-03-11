Тренды весеннего маникюра на короткие ногти 2023 года: какой цвет будет самым актуальным

11 марта 2023, 16:09
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Короткие ногти – это всегда аккуратно и нежно. Весной хочется больше легкости и романтичности, поэтому к любому образу подойдет нюдовый маникюр.

Нюд – это вечная классика. Чтобы сделать его более интересным и изящным, можно нарисовать френч или другие узоры, сообщает 24 Канал.

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Тренды весеннего маникюра 2023

Всегда в моде классический однотонный маникюр. Однако, если вы хотите чего-то оригинального, то этой весной можно украсить ногти разными дизайнами.

  • Обычному однотонному маникюру оригинальности придаст матовое покрытие.
  • Если вам нужен дизайн, который будет подходить на каждый день, то добавьте фольги, цветочных или других минималистических узоров.
  • Беспроигрышным будет французский маникюр. Изюминкой станет цветной френч.
  • Для вечернего выхода добавьте на ногти стразы, блестки или другие яркие украшения.

Весенний маникюр на короткие ногти / Фото Pinterest

Автор: Христина Кобак