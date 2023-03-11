Тренды весеннего маникюра на короткие ногти 2023 года: какой цвет будет самым актуальным

Короткие ногти – это всегда аккуратно и нежно. Весной хочется больше легкости и романтичности, поэтому к любому образу подойдет нюдовый маникюр.

Нюд – это вечная классика. Чтобы сделать его более интересным и изящным, можно нарисовать френч или другие узоры, сообщает 24 Канал.

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Тренды весеннего маникюра 2023

Всегда в моде классический однотонный маникюр. Однако, если вы хотите чего-то оригинального, то этой весной можно украсить ногти разными дизайнами.

Обычному однотонному маникюру оригинальности придаст матовое покрытие.

Если вам нужен дизайн, который будет подходить на каждый день, то добавьте фольги, цветочных или других минималистических узоров.

Беспроигрышным будет французский маникюр. Изюминкой станет цветной френч.

Для вечернего выхода добавьте на ногти стразы, блестки или другие яркие украшения.

Весенний маникюр на короткие ногти / Фото Pinterest