Тренды весеннего маникюра на короткие ногти 2023 года: какой цвет будет самым актуальным
11 марта 2023, 16:09Читати новину українською
Короткие ногти – это всегда аккуратно и нежно. Весной хочется больше легкости и романтичности, поэтому к любому образу подойдет нюдовый маникюр.
Нюд – это вечная классика. Чтобы сделать его более интересным и изящным, можно нарисовать френч или другие узоры, сообщает 24 Канал.
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Тренды весеннего маникюра 2023
Всегда в моде классический однотонный маникюр. Однако, если вы хотите чего-то оригинального, то этой весной можно украсить ногти разными дизайнами.
- Обычному однотонному маникюру оригинальности придаст матовое покрытие.
- Если вам нужен дизайн, который будет подходить на каждый день, то добавьте фольги, цветочных или других минималистических узоров.
- Беспроигрышным будет французский маникюр. Изюминкой станет цветной френч.
- Для вечернего выхода добавьте на ногти стразы, блестки или другие яркие украшения.
Весенний маникюр на короткие ногти / Фото Pinterest