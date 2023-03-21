Маникюр milkshake nails разорвал тренды весны 2023 года: как его повторить

Тренды маникюра весной 2023 разрывает вариант milkshake nails. Это минималистичный маникюр, главным цветом которого является нежный розовый, напоминающий всем милкшейк.

Индустрия красоты часто предлагает нам неординарные решения и оригинальные способы прибавить изюминки своему образу. Но нейл-артисты намекают, что весна 2023 будет значительно спокойнее и минималистичнее. И это действительно так – тренды разрывает маникюр milkshake nails.

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Milkshake nails – новый тренд маникюра

Этот вид маникюра вдохновлен никем иным как нежным молочным напитком и его слегка розовым цветом. Главная его черта – универсальность: такой маникюр будет подходить к любому образу, будет прекрасно выглядеть на каждый день и для особых выходов. Также это отличная альтернатива французскому маникюру.

Профессионалы доказывают, что минималистичные и простые стилизации не обязательно скучны и банальны. Кстати, популярность набирает подобный тренд milkshake nails lipgloss nails, – это полупрозрачное и блестящее покрытие ногтей.



Маникюр lipgloss nails / Фото из инстаграма

Milkshake nails: как повторить

Этот маникюр несложный, поэтому и повторить его – не будет больших усилий. Главное – правильно подобрать оттенок молочно-розового цвета. Можно смешивать оттенки, которые создадут идеальный вариант. Не бойтесь добавлять цвета, которые вам нравятся: пастель, фиолетовый, голубой или даже зеленый вариант будут оригинально смотреть на ваших ногтях. Главное – полупрозрачный финиш, напоминающий коктейль.

Не останавливайтесь на покрытии. По желанию можно добавить легкую графику или рисунки, сделать вариант французского маникюра или сочетать с любимыми украшениями или наклейками.

Варианты маникюра milkshake nails в фото



Трендовый маникюр на весну 2023 / Фото из инстаграма



Трендовый маникюр на весну 2023 / Фото из инстаграма



Трендовый маникюр на весну 2023 / Фото из инстаграма



Трендовый маникюр на весну 2023 / Фото из инстаграма



Трендовый маникюр на весну 2023 / Фото из инстаграма