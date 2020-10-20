Куртка – предмет женского гардероба, который является неотъемлемым в осеннюю и зимнюю пору. Куртка всегда была и остается практичной, универсальной и функциональной. Какую трендовую куртку стоит выбрать этой осенью и зимой – читайте далее.

В трендовых куртках на осень и зиму строгость сочетается с футуристическим кроем, с элегантностью, натуральными тканями, экокожей и мехом из овчины.

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Шерстяная куртка

В этом сезоне все модницы отдают предпочтение шерстяной куртке в клетку с накладными карманами. Визуально эти куртки напоминают теплую мужскую рубашку. Однотонные демисезонные модели самых разнообразных оттенков сочетаются с брюками или джинсами, образуя интересный повседневный комплект.

Шерстяная куртка – тренд этой осени

Кожаный пуховик

Модные тенденции каждый год меняются, впрочем, самая популярная куртка на холодное время – это пуховик. В новых коллекциях дизайнеры предложили интересные варианты пуховиков из кожи. Они теплые, удобные, стильные и практичные.



Пуховик Each X Other

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Стеганый пуховик

Самые трендовые пуховики этой осени и зимы – стеганые. Они могут быть мелкие, массивные или фигурные. Стоит учесть, что чем мельче стеганность, тем меньше пуховик будет согревать. По фасону пуховики могут быть разными – с капюшоном, воротником, на пуговицах или на замке.



Стеганый пуховик Burberry

Короткие яркие пуховики

Короткие пуховики, хоть и не являются очень практичными, но модницы их очень любят. Дизайнеры рекомендуют носить такие куртки с юбками и платьями.



К юбкам дизайнеры советуют выбирать короткие пуховики



Этой осенью и зимой можете смело выбирать яркие пуховики

Объемный пуховик

Объемные пуховики всегда пользовались популярностью, ведь именно в холодное время мы надеваем много слоев одежды. В моде остался пуховик, напоминающий теплое одеяло, в которое можно завернуться и уберечь себя от холода.



Объемный пуховик Fila

Куртка-дубленка

Достойную конкуренцию разнообразным пуховикам составят кожаные куртки на меху и куртки-дубленки. Их в осенних и зимних коллекциях очень много – от традиционных "авиаторов" до женственных моделей с подчеркнутой талией.



Дубленка Alberta Ferretti

Куртка-анорак

Практичный предмет осеннего гардероба вновь покорил мировые подиумы и обрел верных поклонниц. Модные тенденции осень-зима 2020-2021 оставили неизменной короткую молнию, которая позволяет надевать куртку только через голову. В анораках большой карман "кенгуру" и объемный капюшон.



Куртка-анорак Christian Dior