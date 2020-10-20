Трендовые куртки 2020-2021: на что стоит обратить внимание
Куртка – предмет женского гардероба, который является неотъемлемым в осеннюю и зимнюю пору. Куртка всегда была и остается практичной, универсальной и функциональной. Какую трендовую куртку стоит выбрать этой осенью и зимой – читайте далее.
В трендовых куртках на осень и зиму строгость сочетается с футуристическим кроем, с элегантностью, натуральными тканями, экокожей и мехом из овчины.
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Шерстяная куртка
В этом сезоне все модницы отдают предпочтение шерстяной куртке в клетку с накладными карманами. Визуально эти куртки напоминают теплую мужскую рубашку. Однотонные демисезонные модели самых разнообразных оттенков сочетаются с брюками или джинсами, образуя интересный повседневный комплект.
Шерстяная куртка – тренд этой осени
Кожаный пуховик
Модные тенденции каждый год меняются, впрочем, самая популярная куртка на холодное время – это пуховик. В новых коллекциях дизайнеры предложили интересные варианты пуховиков из кожи. Они теплые, удобные, стильные и практичные.
Пуховик Each X Other
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Стеганый пуховик
Самые трендовые пуховики этой осени и зимы – стеганые. Они могут быть мелкие, массивные или фигурные. Стоит учесть, что чем мельче стеганность, тем меньше пуховик будет согревать. По фасону пуховики могут быть разными – с капюшоном, воротником, на пуговицах или на замке.
Стеганый пуховик Burberry
Короткие яркие пуховики
Короткие пуховики, хоть и не являются очень практичными, но модницы их очень любят. Дизайнеры рекомендуют носить такие куртки с юбками и платьями.
К юбкам дизайнеры советуют выбирать короткие пуховики
Этой осенью и зимой можете смело выбирать яркие пуховики
Объемный пуховик
Объемные пуховики всегда пользовались популярностью, ведь именно в холодное время мы надеваем много слоев одежды. В моде остался пуховик, напоминающий теплое одеяло, в которое можно завернуться и уберечь себя от холода.
Объемный пуховик Fila
Куртка-дубленка
Достойную конкуренцию разнообразным пуховикам составят кожаные куртки на меху и куртки-дубленки. Их в осенних и зимних коллекциях очень много – от традиционных "авиаторов" до женственных моделей с подчеркнутой талией.
Дубленка Alberta Ferretti
Куртка-анорак
Практичный предмет осеннего гардероба вновь покорил мировые подиумы и обрел верных поклонниц. Модные тенденции осень-зима 2020-2021 оставили неизменной короткую молнию, которая позволяет надевать куртку только через голову. В анораках большой карман "кенгуру" и объемный капюшон.
Куртка-анорак Christian Dior