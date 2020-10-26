Шведская модель, одна из "ангелов" Victoria's Secret Эльза Хоск похвасталась безупречным осенним нарядом, который очаровал множество поклонников знаменитости.

Эльза Хоск является одной из самых сильных моделей "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret, поэтому сумела в очередной раз поразить поклонников в социальных сетях стильным и комфортным осенним аутфитом.

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На своей странице в инстаграме знаменитость разместила кадры, на которых появилась в бело-оранжевом длинном платье, вязаном сером свитере и стильных черных ботинках.

Свой стильный аутфит Хоск дополнила очками, коричневой сумкой и массивной корзиной. Волосы Эльза уложила в легкие локоны.

В таком образе модель собралась на пикник. Особой атмосферы кадрам добавила пасмурно осенняя погода. А Эльза Хоск, как всегда, выглядела великолепно и вызвала восторг у более 6-миллионной аудитории подписчиков, которые в комментариях оставляют комплименты будущей мамочке.

Образ Эльзы Хоск



Эльза Хоск в трендовом наряде / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск в трендовом наряде / Instagram / @hoskelsa