Тейлор Свифт возвращает в моду "волны русалки": как повторить безупречную летнюю прическу

Новая трендовая прическа на лето, которую стоит попробовать – mermaid waves или волны русалки. Ее легко сделать, к тому же она подходит всем типам и цветам волос.

Сдержанные пляжные волны недавно получили новое название – mermaid hair, то-есть волны Русалочки. Тренд завоевал невероятную популярность в тиктоке, собрав около 62 миллионов просмотров – и эта цифра постоянно растет.

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Волны русалки были в тренде и раньше, но летом мода на эту прическу на пике. Ведь она суперудобна в ношении и не нуждается в особом уходе. Это доказала американская звезда Тейлор Свифт на своих концертах.

Волны русалочки имеют безупречный вид без особого труда, а еще подходят для любого типа и цвета волос: прическа с челкой или блонд.

Не только Тейлор Свифт вернула пляжные волны в моду: с ними показалась Ким Кардашян, а также Зендая.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Если у вас волнистые волосы от природы, все, что понадобится для прически – продукты для блестящих и здоровых волос.

Как сделать mermaid hair

Обладательницам прямых волос следует сделать несколько шагов для красивых пляжных волн. Начните с чистых сухих волос и используйте трехрожковую плойку, которая быстро создаст желаемый образ. Чтобы волны были равномерными, выбирайте одинаковое количество прядей и держите прибор параллельно земле.

Если у вас нет профессиональной тройной плойки, выравниватель тоже подойдет. Выберите прядь шириной не более 3 сантиметров и проходите вдоль пряди то резко вниз, то вверх, задерживаясь на несколько секунд. Не забывайте о термозащите.

Образы с волнами русалочки для вдохновения / Фото из инстаграма