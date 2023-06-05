Ногти русалочки – самый красивый тренд летнего маникюра 2023: невероятные идеи

Летом хочется подбирать удачный тематический маникюр. Одним из таких является маникюр в стиле "русалочки" – это голубой цвет, волны и перламутр.

Стиль русалок приобрел популярность еще несколько лет назад – это тренд мокрых волос, блестящая кожа и волосы, вложенные волнами. Интерес к нему летом только усилился.

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Ногти русалки – тренд сезона

Мастера маникюра все чаще выбирают стиль русалки, когда говорится о маникюре. Главное в этом тренде – это финиш. Обратите внимание на цвет металлически-серебряного, что передаст мерцанию чешуи; голубое сияние, напоминающее морские волны.

В моду вернулись перламутровые оттенки, которые непревзойденно выглядят на ногтях и похожи на раковины. Например, нейл-артисты предлагают френч с перламутром и нежно-розовым основанием.

Для оригинальных акцентов можно использовать детали – жемчужину, стразу, элементы декора в виде маленьких звезд.

Стиль русалки можно отобразить как в лаконичном дизайне, так и в более сложном – с волнами и омбре.

Идеи для ногтей в фото



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма



Идея маникюра на лето 2023 / Фото из инстаграма