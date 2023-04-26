Прямые брови – самый большой тренд макияжа 2023: показывают Белла Хадид и Флоренс Пью

Самым трендом в макияже стилисты называют оригинальную форму бровей – прямую и более плоскую. Она заполонила текток и перебрала "корону" у прошлого тренда – узких бровей.

Брови обрамляют лицо, делают глаза открытыми и добавляют активность в вашу мимику. Но прямые брови даже лучше – они делают лицо более вытянутым и приподнятым. Поэтому эта форма подойдет для длинного овального лица, но не очень подходит для сердцевидной формы.

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Прямые брови – это обычно выбритый или выщипанный хвостик брови, обычно опускающийся вниз. Пример этой формы бровей демонстрирует модель Белла Хадида.

Как повторить форму

Стилисты не советуют использовать лезвие, чтобы сделать прямую форму бровей. После бритвы волоски будут расти в разные стороны и станут жестче. Вместо этого можно обратить внимание на арку бровей и не выщипывать лишние волоски под дугой. Так брови будут выглядеть более плоскими.

Следует помнить, что волосы бровей отрастают не так быстро, поэтому взвесьте все "за" и "против", прежде чем менять образ. Лучше всего обратиться к мастеру.



Миранда Керр / Фото из инстаграма

Как создать иллюзию прямых бровей

Если вы хотите попробовать форму прямых бровей, можно воспользоваться секретами макияжа. Воспользуйтесь консилером, чтобы закрасить дугу сверху и частицу хвостика. Карандашом для бровей докрасьте волоски, где нужно, в частности, под дугой. Гелем или фиксатором закрепите макияж.

Флоренс Пью / Фото из инстаграма