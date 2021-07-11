Российские артисты все чаще приезжают в Украину с концертами и собирают полные залы поклонников. Если одни фанатеют от их треков, то другие видят их впервые. Так случилось с дуэтом HammAli & Navai.
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Охранник одесского клуба, где должны были выступать звезды, не узнал Наваи Бакирова, известного как Navai. Певец 3,5 часа стоял под воротами клуба и доказывал мужчине, что именно на его концерт собралась публика. Тот требовал у азербайджанца паспорт.
Navai ночью не пускали на концерт в Red Line. Охранник закрылся, говорит: "Покажи паспорт или не пущу". Поэтому была задержка концерта,
– делились очевидцы.
Напомним, недавние выступления "крымнашиста" Басты в Киеве и Одессе не обошлись без скандалов:
- активисты в столице пытались сорвать концерт Басты. Протестующие держали плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию" и скандировали "Позор". Тогда как фаны артиста "никогда не слышали", что кумир незаконно приезжал в Крым после оккупации Россией;
- оба концерта в Киеве состоялись с нарушением карантинных норм;
- в Одессе фанатки Басты подрались на концерте. Все потому, что одна из них закрыла другой вид на сцену.