Российские артисты все чаще приезжают в Украину с концертами и собирают полные залы поклонников. Если одни фанатеют от их треков, то другие видят их впервые. Так случилось с дуэтом HammAli & Navai.

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Охранник одесского клуба, где должны были выступать звезды, не узнал Наваи Бакирова, известного как Navai. Певец 3,5 часа стоял под воротами клуба и доказывал мужчине, что именно на его концерт собралась публика. Тот требовал у азербайджанца паспорт.

Navai ночью не пускали на концерт в Red Line. Охранник закрылся, говорит: "Покажи паспорт или не пущу". Поэтому была задержка концерта,

– делились очевидцы.

Напомним, недавние выступления "крымнашиста" Басты в Киеве и Одессе не обошлись без скандалов: