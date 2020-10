Королева Нидерландов стала гостьей церемонии в городе Утрехт в концертном зале TivoliVredenburg. Именно там было подписано соглашение о музыкальном обучении. Теперь лучшие педагоги смогут лучше узнать музыкальное искусство в стенах большого концертного комплекса.

Светское мероприятие состоялось 7 октября в нидерландском городе Утрехт, население которого составляет около полумиллиона человек, сообщает 24 канал. Именно туда из столицы прибыла королева Максима, поскольку она является почетной главой платформы More Music in the Class.

На мероприятие 49-летняя королева Максима прибыла в роскошном красном образе, который все будут обсуждать еще длительное время. Total red look или "абсолютно красный образ" состоял из трикотажного платья длины миди, сапог с широким голенищем на каблуке, пальто с вышитыми орнаментами цветов и сумки.



Королева Максима на светском мероприятии / Getty Images

Наряд женщины был дополнен крупными серьгами красно-черного цвета в форме змей и таким же кольцом, а также классическими наручными часами. Волосы королевы Максимы стилисты аккуратно собрали в конский хвост, а макияж сделали с акцентом на красную помаду и smoky eyes.



Очаровательная Королева Максима / Getty Images

По снимкам можно сделать вывод, что королева Максима не боится экспериментов и, несмотря на карантин, покоряет осень яркими цветами.