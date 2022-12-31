Великолепные поздравления с Новым годом 2023: пожелания мира и победы в стихах, прозе и картинках

В новогоднюю ночь всегда хочется увидеть чудо и пожелать самого важного. Самым большим чудом для всех украинцев в 2023 году станет общая победа и мирное небо. Этого стремится каждый, кто сегодня борется за независимость и целостность Украины.

Новый год 2023 для всех украинцев будет непривычным, потому что многие будут его встречать вне дома и не со своими семьями, однако сердца каждого чувствуется единство и несокрушимость. Для того, чтоб вы могли выразить свою любовь и поддержку самым родным, мы подготовили именно для вас подборку невероятных поздравлений, 24 канал.

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Поздравление с Новым годом 2023 – пожелание мира украинцам

Поздравления с Новым годом 2023 - пожелания мира и победы / Фото из открытых источников

С Новым годом 2023 – пожелания мира и победы в картинках, стихах и прозе / Фото "ТСН"

Поздравления с Новым годом 2023 - стихи, проза, картинки / Фото Obozrevatel

Новый год в Украине – прекрасные поздравления с праздником / Фото "Окна"

Поздравления для украинцев с Новым годом – картинки, стихи и проза / Фото "Сообщение"

Поздравления с Новым годом – пожелания в стихах и прозе, замечательные картинки / Фото "ТСН"

Новый год 2023 в Украине – поздравления для самых родных / Фото Obozrevatel

Поздравления с Новым годом в стихах – пожелания мира и победы

Надеюсь, с Вами будет

Дружественная, радостная семья,

Счастьем полна жена,

Вкусные блюда – на столе,

Мир и покой – на земле!

С Новым годом, добрые люди!

И пусть у Вас не будет

Горя, печали и беды.

Ну, а рядом, чтобы всегда

Шагала доброта,

Самая дорогая и праздники.

С Новым годом, добрые люди!

Пусть любовь заходит в дом,

Пусть добро господствует в нем,

Пусть в семьях покой будет,

Удачи Вам, добрые люди!

***

Пусть любовь властвует в доме,

Пусть Господь пошлет счастливой судьбы,

Пусть в семье покой будет,

Пусть год новый будет счастливым!

***

Уходит год Старый,

Приходит Новый,

Желаю здоровья,

Огромных доходов!

Чтоб жили отлично,

И мирно, и дружно,

И всё вы имели,

Что очень вам нужно!

Везения, удачи,

Мечты исполнения,

И самого классного

Вам настроения!

***

Снова пришел волшебный праздник,

Я всем хочу пожелать

И мира, и тепла,

Мечта, чтобы в жизни была!

Улыбайтесь, радуйтесь,

От любви безумствуйте,

Ведь Новый год – это чудо,

С праздником, родные, добрые люди!

Поздравление с Новым годом 2023 – пожелания мира и победы / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Любовь крепкой, счастья обильной,

Небо мирное, доброе искреннее!

Будьте Вы всегда здоровы

Счастья Вам и всей семье!

***

Пусть Новый год принесет

Самое мечтательное все!

Счастья, мира и здоровья,

Жить в согласии и любви!

Больше улыбок в жизни,

И будьте всегда молодыми!

***

С новым годом поздравляю

И тихонько пожелаю,

Чтобы огни пылали ясно,

В доме было всегда счастье,

Чтобы новый грядущий год

Дал вам праздник во весь возраст.

Пусть всегда будет мирное небо над головой

Чтобы наша Украина в 2023 победила.

***

С Новым Годом! Всем добра,

Светлая, улыбка, теплая,

Мира, радости, достатка

И в делах всех – порядка!

Пусть печали с тоской

Год старый возьмет с собой.

А в Новом – только счастье

И отличное светлое настроение!

***

С Новым годом! Всем добра,

Светлая, улыбка, теплая,

Мира, радости, достатка

И в делах всех – порядка!

Поздравление украинцев с Новым годом 2023 – стихи, картинки и проза / Фото Canva

Пожелание победы и мира в прозе – поздравление с Новым годом

Здоровья, радости и любви в Новом 2023 году! Пусть мир и гармония, уют и Божье благословение будут в Вашем доме!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача. Пусть он будет годом воплощения желаний и воплощения в жизнь всех планов. Пусть этот год каждому подарит побольше счастливых дней и счастливых встреч. Пусть принесет мир и победу!

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С Новым 2023 годом! Желаем изобилия, исполнения мечты и ярких событий в Вашей жизни. Любви от самых дорогих, улыбки, приятных забот и здоровья Вашей семье и детям.

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Поздравляю с Новым годом! Желаю мира, домашнего уюта, хорошего настроения, исполнения мечтаний, надежд, достатка, искренней радости и крепкой любви. Желаю, чтобы Новый год принес много радостных встреч, веселья, приятных путешествий. И пусть сердце наполняется счастьем. Желаю, чтобы в 2023 году у тебя было мирное небо над головой, а наша Украина одержала победу!

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Пусть Новый 2023 год будет счастлив! Интересных проектов, увлекательных открытий, удивительных путешествий и насыщенных приятными событиями дней! Пусть сбудутся все ваши мечты! С праздником!

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Поздравляю с Новым годом и желаю всех земных благ. Пусть же 2023 год подарит самое главное – победу и мир. А еще простого человеческого счастья и надежды на светлое будущее. Пусть 12 месяцев Нового года удивляют только приятными новостями. Счастливого Нового года!

С Новым годом 2023 – пожелания победы и мира в стихах и прозе / Фото "ТСН"

С Новым 2023 годом! Пусть он кажется победным во всех смыслах: для нашей Украины – над врагом, для всех людей – над теми страданиями, которые принесли оккупанты на нашу землю. Желаю, чтобы новый год даровал только положительные эмоции. Чтобы все эти добрые мечты и желания воплотились в жизнь.

Мое новогоднее поздравление просто: здоровье крепкого, счастья безграничного, благополучия в доме и благословения Божия. Пусть Новый 2023 год принесет всем победу, мир и процветание. Все невзгоды и страдания пусть уходят в прошлое, а впереди будет только чистая дорога к светлому будущему.

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Желаю, чтобы Новый год принес миру и миру Украинской земле, победы и тихого неба! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2023-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день.

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Спокойствия и добра в Новом году! Пусть в Вашем доме царит мир и Божья благодать! Пусть матушка Божья дарит здоровье каждому! Пусть 2022-й унесет с собой все проблемы, а Новый 2023-й год принесет счастье и победный мир. Пусть все задуманное в жизни реализуется, а все добрые пожелания, которые Вы получите в новогоднюю ночь, сбудутся!

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Новый год – это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Хочу не только мечтать в этом новом году, но и медленно, но уверенно идти в направлении новых открытий и великих побед. Пусть в этой дороге сопровождает удача и тепло самых близких людей. С Новым годом!

***

Поздравляю с Новым годом и желаю всех земных благ. Пусть же 2023 год подарит самое главное – победу и мир. А еще простого человеческого счастья и надежды на светлое будущее. Пусть 12 месяцев Нового года удивляют только приятными новостями. Счастливого Нового года!