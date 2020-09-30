Популярная актриса театра и кино Ольга Сумская кроме основной работы уделяет время приготовлению вкусных блюд. 54-летняя украинская артистка поделилась с подписчиками вкусным и простым рецептом торта "Муравейник".

Соответствующий рецепт Ольга Сумская разместила на своей личной странице в Инстаграме. Актриса является кумиром для многих украинских женщин. Она является примером не только талантливой актрисой, но и любящей жены, заботливой мамочки и отличной хозяйки.

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Артистка довольно часто делится с подписчиками кулинарными секретами, поэтому те, кто любят проводить время на кухне за приготовлением вкусных блюд, могут найти немало интересных и оригинальных блюд именно по рецепту Ольги Сумской.

Торт "Муравейник" от Ольги Сумской

"Помню, как делала этот торт на школьные праздники и угощала своих одноклассников. Поэтому с радостью делюсь рецептиком", – написала актриса.



Торт "Муравейник" от Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska

Рецепт приготовления торта "Муравейник"

Ингредиенты:

3 пачки песочного печенья;

200 г сметаны;

150 г сливочного масла;

300 г вареной сгущенки (2 банки);

1 стакан грецких орехов;

плитка шоколада.

Способ приготовления:

1.Любое мягкое песочное печенье (три пачки) нужно размять так, чтобы оставались небольшие кусочки.

2. Далее смешиваем 200 граммов сметаны, 150 граммов сливочного масла и 300 граммов (две баночки) вареной сгущенки.

3. Крем нужно взбить вилкой. Далее поджариваем грецкие орехи (1 стакан) и разминаем в ступке. Добавьте орехи в крем и все смешайте с размятым печеньем!

4.Формируем торт в виде муравейника, сверху натрите шоколад или орешки! Поставьте в холодильник на два часа или на целую ночь.

"Этот тортик обожают все, особенно дети. Я понимаю, что калорий много, но иногда утром к кофе можно, а вечером тогда не ешьте", – уточнила Ольга Сумская.

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