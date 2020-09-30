Торт "Муравейник" без выпекания: кулинарный рецепт от Ольги Сумской
Популярная актриса театра и кино Ольга Сумская кроме основной работы уделяет время приготовлению вкусных блюд. 54-летняя украинская артистка поделилась с подписчиками вкусным и простым рецептом торта "Муравейник".
Соответствующий рецепт Ольга Сумская разместила на своей личной странице в Инстаграме. Актриса является кумиром для многих украинских женщин. Она является примером не только талантливой актрисой, но и любящей жены, заботливой мамочки и отличной хозяйки.
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Артистка довольно часто делится с подписчиками кулинарными секретами, поэтому те, кто любят проводить время на кухне за приготовлением вкусных блюд, могут найти немало интересных и оригинальных блюд именно по рецепту Ольги Сумской.
Торт "Муравейник" от Ольги Сумской
"Помню, как делала этот торт на школьные праздники и угощала своих одноклассников. Поэтому с радостью делюсь рецептиком", – написала актриса.
Торт "Муравейник" от Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska
Рецепт приготовления торта "Муравейник"
Ингредиенты:
- 3 пачки песочного печенья;
- 200 г сметаны;
- 150 г сливочного масла;
- 300 г вареной сгущенки (2 банки);
- 1 стакан грецких орехов;
- плитка шоколада.
Способ приготовления:
1.Любое мягкое песочное печенье (три пачки) нужно размять так, чтобы оставались небольшие кусочки.
2. Далее смешиваем 200 граммов сметаны, 150 граммов сливочного масла и 300 граммов (две баночки) вареной сгущенки.
3. Крем нужно взбить вилкой. Далее поджариваем грецкие орехи (1 стакан) и разминаем в ступке. Добавьте орехи в крем и все смешайте с размятым печеньем!
4.Формируем торт в виде муравейника, сверху натрите шоколад или орешки! Поставьте в холодильник на два часа или на целую ночь.
"Этот тортик обожают все, особенно дети. Я понимаю, что калорий много, но иногда утром к кофе можно, а вечером тогда не ешьте", – уточнила Ольга Сумская.
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