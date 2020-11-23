Голливудский актер Крис Хемсворт усиленно тренируется, чтобы в ленте "Тор: Любовь и гром" предстать перед зрителями с безупречными мускулами. Но фото не обошел вниманием другой актер 4 части "Тора", который курьезно прокомментировал снимок.

Как Крис Хемсворт тренируется перед съемками

Ранее Крис Хемсворт признавался поклонникам в инстаграме, что тренировка – неотъемлемая часть его работы. Особенно, когда речь идет о съемках супергеройских фильмов Marvel, где его персонаж Тор является непобедимым богом с молотом.

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Перед созданием 4 части ленты Крис Хемсворт усилил свои ежедневные тренировки, что охотно показал в сети. На эффектном кадре видно, как австралийский актер переворачивает огромное колесо, напрягая все мышцы своего тела. Сделал он это без футболки, поэтому поклонники смогли увидеть мускулы Криса Хемсворта.

Решил побаловать себя этой очень большой пышкой, которая, черт побери, тяжелая,

– написал Крис Хемсворт.

Фото актера получило огромную популярность: всего за сутки оно собрало более 4 миллионов лайков и тысячи комментариев.

Курьезная реакция Криса Пратта

Не обошел вниманием снимок и коллега Криса Хемсворта по фильмам Marvel – Крис Пратт. По данным СМИ, актер уже прилетел в Австралию, где запланированы съемки фильма "Тор: Любовь и гром". Крис Пратт, сыгравший в фильмах Звездного Рыцаря, появится в новой ленте с Хемсвортом. Поэтому он с юмором прокомментировал тренировку своего коллеги.

Привет, дружище. Мой тренер только что сказал, что ему нужно, чтобы ты прекратил тренироваться, ведь мы будем в одном фильме и все такое. Он не хочет, чтобы я стоял рядом с тобой, пока ты так выглядишь,

– пошутил Крис Пратт.

Актер посоветовал Крису Хемсворту наоборот набрать 11 килограммов веса, чтобы им обоим было комфортно сниматься в 4 части "Тора". На это австралиец в шутку ответил, что они смогут всегда пользоваться одинаковыми инстаграм-фильтрами, как на фото с тренировки.